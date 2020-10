Moravskoslezské exsenátory konec funkce mrzí, těší se však na více volna

Shodli se, že prohra v nedávných senátních volbách je mrzí, ale současně se těší na více času na jinou práci a pro své blízké.

„To víte, že porážka vadí, zvláště když byla tak těsná. Navíc mě mrzela hodně nízká účast v Karviné. Věřil jsem totiž, že tady svého senátora více podrží,“ zmínil sociální demokrat Sušil skutečnosti, že se starostou Stonavy Ondřejem Feberem (ANO) prohrál jen o 84 hlasů a v Karviné hlasovalo ve 2. kole senátního klání jen zhruba osm procent voličů.

Sušil zmínil, že rád vzpomene na kolegy zejména z ústavně-právního výboru. Na otázku, co mu chybět rozhodně nebude, však také měl rychlou odpověď.

„Určitě současné složení Senátu. Možná se mnou někdo nebude souhlasit, ale už v posledních letech jsem měl pocit, že se věcné diskuse na základě životních zkušeností vytrácejí a nahrazují je různá politická prohlášení. A nyní to lepší nebude,“ míní Sušil, který v Senátu působil dvanáct let.

Připustil, že nyní bude mít více času například na svou práci chirurga v Nemocnici Karviná-Ráj.

„Když vidím, co se v covidu děje, tak z toho mám těžkou hlavu,“ upozornil s tím, že každý další den je v nemocnici složitější. „Je to blázinec. Politici z Prahy by měli přijet do regionálních nemocnic, ať vědí, o čem mluví,“ poznamenal.

Carbol: Nebude mi chybět politické dohadování

Lidovec Jiří Carbol pracoval v Senátu za volební obvod Frýdek-Místek šest let a ani nyní nemá obavy, že by se nudil.

„Pokračuji jako starosta obce Dobrá a vzhledem k současné koronavirové situaci mám práce nad hlavu, zvláště když současně zateplujeme obecní úřad,“ vysvětlil.

Těší se však, že začne mít více času na rodinu, hlavně vnoučata. „Určitě mi nebude chybět občasné politické dohadování, na druhou stranu to po dřívějším poslancování byla další výborná životní zkušenost,“ poznamenal Carbol.

Na rozdíl od kolegů, kteří prohráli až ve finálovém volebním souboji, ostravský lékař Peter Koliba neuspěl už v prvním kole. Nekandidoval totiž jako v roce 2014 za hnutí ANO 2011, ale za jím založené hnutí ANK 2020.

„Bohužel se ukázalo, že lidé nečtou programy a ani se nedívají na to, co senátor dokázal,“ povzdechl si.

Koliba: Za ANO bych zřejmě uspěl

Domnívá se, že kdyby opět kandidoval za ANO, zřejmě by uspěl.

„Jenže krajské vedení ANO si myslelo, že najde lepšího kandidáta, což bylo na škodu oběma. Jejich nový kandidát neměl ve 2. kole proti lékaři šanci,“ konstatoval.

Kandidát ANO, ředitel Psychiatrické nemocnice Opava Zdeněk Jiříček, získal méně podpory než Ondřej Šimetka za ODS.

Koliba nemá obavy o to, že by teď měl málo práce. „Mám gynekologickou praxi, a navíc nyní v době covidové je dobře, že nemusím cestovat do Prahy,“ našel další pozitivum. I on se někdy rád uvidí s kolegy ze senátního výboru pro zdravotnictví a sociální politiku.

Všichni tři senátoři také přijdou o senátorský výdělek, jehož základ letos činí 90 tisíc korun hrubého.

„Bezesporu to finanční ztráta bude, ale zároveň díky své občanské práci si s tím určitě poradíme,“ shodli se. Navíc zřejmě v únoru dostanou odchodné ve výši pěti měsíčních platů.