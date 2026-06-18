Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

K záchraně srnčat při sečení trávy nasadili i drony. Výsledek myslivce překvapil

Autor:
  16:25
Sečení trávy právě vrcholí a jeho součástí je i záchrana srnčat, která z vysokého porostu před sekací technikou nedokážou utéct. Díky spolupráci zemědělců, myslivců a dobrovolníků se letos na severu Moravy a ve Slezsku ve větší míře začaly využívat drony. „Úspěšnost se s dosavadními metodami nedá srovnat,“ hlásí myslivci.

Dosud členové mysliveckých spolků vytvářeli pachové bariéry, dávali na louky určené k sečení kůly s igelitovými pytli, instalovali tam majáky s optickým i akustickým plašičem nebo je procházeli se psy. Využití dronu s termovizí je ale podle nich účinnější.

„Je to opravdu velký rozdíl, sami jsme byli překvapení. To, co se podařilo, je neuvěřitelné,“ popsal letošní první zkušenost s drony Vladimír Mička z mysliveckého spolku z Hlavnice na Opavsku.

V honitbě hlavnických myslivců zatím během dvou sečí dobrovolníci a myslivci zachránili třináct mláďat. (červen 2026)
V honitbě hlavnických myslivců zatím během dvou sečí dobrovolníci a myslivci zachránili dvanáct mláďat. (červen 2026)
Hlavničtí myslivci při vyhledávání srnčat před sečí tamních luk. (červen 2026)
Petr Michalčík při práci s dronem. (červen 2026)
Petr Michalčík při práci s dronem. (červen 2026)
10 fotografií

Hlavničtí myslivci už mají za sebou dvojí sečení a na další se chystají. „Máme rozsáhlou honitbu, hospodaří na ní dvě družstva a soukromník. Někteří sečou teď, jiní teprve budou,“ objasnil Mička.

Na prvních dvou plochách Hlavničtí s dobrovolníky zachránili sedm a šest srnčat. „Večer jsme to tam šli zkontrolovat a už se tam objevovaly i srny. Každá si to své najde,“ popsal Mička.

Stejnou zkušenost mají i ve Slezských Rudolticích na Krnovsku. „Neprohledaný nezůstal ani centimetr čtvereční, zachránili jsme pět srnčat. Nebýt dronu, nenajdeme je. Jsou bezpachová, pes by je nenašel,“ nastínil hospodář tamních myslivců Vladimír Mader.

Slezskorudoltický zemědělec Adam Synáček seč travnaté plochy naplánoval na časně ráno. „Přišli ještě dřív a celou plochu si před výjezdem traktoru přeletěli. A musím smeknout, díky spolupráci všech to dopadlo výborně,“ komentoval.

Zájem o pomoc přibývá

S dronem na nahlášená místa vyjíždějí dobrovolníci ze spolku Zachraň srnče před sekačkou. Zájemců o jejich práci přibývá. „Koordinuji skupinu dronistů na Opavsku, Hlučínsku a Krnovsku a od začátku sezony za sebou máme 450 hektarů a 42 zachráněných srnčat. A jsme teprve asi v polovině,“ řekl pilot dronu Petr Michalčík.

Sám má k dispozici dva drony a skupina letos poprvé využila dron, který jí pomohli pořídit dárci ve veřejné sbírce. Dronem s termovizí si pilot vždy před začátkem sekání načte celou plochu a vyhledá mláďata.

„Nejlépe se vyhledávají brzy ráno, když je chladno, to srnčata na obrazovce krásně svítí,“ popisuje Michalčík. Pak podle GPS souřadnic, vysílačkou či po telefonu pilot naviguje dobrovolníky, jež srnčata přímo v terénu šetrně sbírají.

„Zamazat si ruce od hlíny, mít rukavice a srnče brát ještě přes natrhanou trávu. I v přepravní bedně je tráva. Srnčata pak ukládáme na kraj lesa u plochy, kde se sekalo,“ objasnil Vladimír Mader celý postup.

Na okrajích luk si mláďata zase najdou srny. Srnčata matku přivolávají specifickým pískáním, podle kterého je bezpečně pozná.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Komise vyloučila Karvinou z první ligy. Tým se může odvolat, trest zná i primátor Wolf

Fanoušci Karviné během finále poháru s Jabloncem.

Fotbalová Karviná byla za zapojení do korupční kauzy vyloučena z první ligy, navíc musí zaplatit pokutu 10 milionů korun. Její šéf, primátor Jan Wolf, zaplatí tři miliony a 12 let nesmí působit ve...

S vyloučením nesouhlasíme. Karviná se odvolá. Co všechno se tím komplikuje?

Karvinští fotbalisté se radují z gólu útočníka Kahuana Viníciuse.

Fotbalová Karviná se brání. „S ohledem na závažnost uloženého trestu a přesvědčení, že existují důvody pro jeho přezkoumání, využije klub svého práva a odvolá se,“ oznámila na svém webu. Pokud tak...

Nezletilí chlapci pořádně riskovali. Vezli se na spřáhle vlaku

Školák na spřáhle vlaku v železniční stanici Havířov-Suchá. (červen 2024)

Mnozí lidé jsou zřejmě nepoučitelní. Policie v Moravskoslezském kraji přistihla desítky z nich, jak přecházejí koleje v místech, kde to je zakázáno. A rovněž odhalila chlapce, kteří hazardovali se...

Posílám ti všechno své kapesné, píší děti. Na nemocného se skládá celá Kopřivnice

Premium
Má schopnost nadchnout i naslouchat. I díky tomu se Pavel Rösner stal miláčkem...

„Každý měsíc dostávám 200 Kč kapesné, tak ti ho posílám. Díky, tvoje tábory a Rubikovka byly strašně fajn.“ Tak zní vzkaz jednoho z dárců v peněžní sbírce na pomoc vážně nemocnému Pavlu Rösnerovi z...

Požár zničil rodinné hospodářství, zabíjel zvířata. Farmáři usilují o obnovu

Po požáru z hospodářské budovy zůstala jen podlaha a zčernalé zdi. Petra...

Zůstala jen podlaha a obvodové zdi. Nad nimi místo střechy obloha, kterou křižují vlaštovky hledající zmizelá hnízda, venku zbytky suti, jež ještě zbývá odvézt. Rozsáhlý požár během několika hodin...

K záchraně srnčat při sečení trávy nasadili i drony. Výsledek myslivce překvapil

V honitbě hlavnických myslivců zatím během dvou sečí dobrovolníci a myslivci...

Sečení trávy právě vrcholí a jeho součástí je i záchrana srnčat, která z vysokého porostu před sekací technikou nedokážou utéct. Díky spolupráci zemědělců, myslivců a dobrovolníků se letos na severu...

18. června 2026  16:25

Spousta příprav, pak přesun po dálnici. Ostravská a pražská zoo si vyměnily slony

Pražský samec slona indického si v Ostravě zvyká na nové prostředí.

Ostravská a pražská zoologická zahrada si vyměnily samce slona indického. Z jedné zoo do druhé se přesunuli souběžně. Ve středu brzy ráno každý ve svém domovském městě nastoupil do kontejneru, v němž...

18. června 2026  13:44

ANO v Třinci mění lídra, může to souviset i s kauzou podvodného čerpání dotací

Premium
ilustrační snímek

Kauza fiktivních školení zaměstnanců, kvůli níž policie napříč celou republikou obvinila osmnáct lidí a patnáct firem z dotačního podvodu a poškození finančních zájmů Evropské unie, zasahuje i do...

18. června 2026

Obce chtějí za elektrárny více peněz. Ty se staršími smlouvami jsou v nevýhodě

Horní Životice – vizualizace záměru stavby větrníků z příjezdové komunikace nad...

Až referendum rozhodne o tom, zda budou obyvatelé Sedlnice na Novojičínsku souhlasit se stavbou fotovoltaické elektrárny zabírající okolo 45 hektarů. Šlo by o jednu z největších elektráren svého...

18. června 2026  6:49

Nabídku Gdyně bych zvažoval, i kdyby Karviná neměla problémy, řekl Jarolím

Trenér Karviné Marek Jarolím si prohlíží pohár.

Fotbalovou Karvinou po zatím nepravomocném vyloučení z ligy kvůli údajnému ovlivňování výsledků čeká také hledání nového trenéra. Marek Jarolím s velkou částí realizačního týmu odchází do druholigové...

17. června 2026  16:30

Insolvenční správce Liberty zažaloval Guptu a bývalé vedení o 20 miliard korun

Premium
Majitel Liberty House Sanjeev Gupta na návštěvě ostravské huti ArcelorMittal,...

Insolvenční správce zkrachovalé huti Liberty Ostrava podal dvě žaloby na bývalé členy vedení firmy, po kterých požaduje vrácení téměř 20 miliard korun. Ty měly z podniku nezákonně zmizet ve...

17. června 2026  15:47

Ostravští chirurgové jako první v zemi použili novou metodu léčby nádorů mozku

Neurochirurgové Fakultní nemocnice Ostrava provedli ve spolupráci s radiology a...

Neurochirurgové Fakultní nemocnice Ostrava jako první v republice úspěšně operovali unikátní laserovou termoablační metodou nádor mozku, při které se nežádoucí buňky ničí teplem pod dohledem...

17. června 2026  13:41

Gang provozoval herní automaty, zločinci za miliony nakupovali domy v Chorvatsku

Policisté a celníci zajistili během mimořádného zátahu s krycím názvem...

Celníci a policisté rozprášili gang zaměřený na hazard. Obvinili 15 lidí z účasti na zločinecké skupině, neoprávněného provozování hazardu a legalizace výnosů z trestné činnosti. Skupina v barech a...

17. června 2026  12:42

Ulovit lva a zbohatnout. Na zámku v Raduni oživili africké dobrodružství hraběte Blüchera

Kastelánka zámku v Raduni na Opavsku Markéta Kouřilová vypráví o africkém...

Zámek v Raduni láká návštěvníky na novou zážitkovou trasu Vzpomínky na Afriku. Prostřednictvím unikátních exponátů, obrazových efektů i zvuků je zavede na pětileté africké dobrodružství hraběte...

17. června 2026

Zchátralé „Géčko“ se promění v moderní kulturní sál s bruselskou architekturou

Nový kulturní prostor vzniká přestavbou pavilonu G na ostravském výstavišti...

V Ostravě začala přestavba bývalého výstavního pavilonu G na Černé louce, ze kterého do konce roku 2028 vznikne multifunkční kulturní prostor s novou scénou Národního divadla moravskoslezského....

17. června 2026  5:31

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Pozor, kometa Manuel stále zrychluje. Čas mě překvapil, říkala po dalším rekordu

Radost české atletky Lurdes Glorie Manuel na ostravské Zlaté tretře

Vyběhla z páté dráhy a rychle se dostala na první příčku. A tu si Lurdes Gloria Manuel udržela až do cíle. Na ostravské Zlaté tretře česká atletka s přehledem ovládla čtyřstovku, navíc si před zraky...

16. června 2026  19:57

Budeme bojovat dál, zní od karvinských fotbalistů. Primátor Wolf vinu odmítá

Karvinský fotbalový klub a primátora Jana Wolfa vyšetřují kvůli obvinění z...

Před necelým měsícem byli fotbalisté MFK Karviná v euforii. Slavili největší úspěch ve své třiadvacetileté historii – triumf v českém poháru. A teď? Členové etické komise Fotbalové asociace České...

16. června 2026  15:59

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.