Tragédie v nemocnici ve Frýdku-Místku. Na toaletách se zastřelil senior

Autor:
  16:15
Tragédie se v úterý stala v areálu nemocnice ve Frýdku-Místku. Na veřejných toaletách se tam zastřelil muž v seniorském věku. Případem se zabývá policie.

Areál nemocnice ve Frýdku-Místku. | foto: Alexandr Satinský, MAFRA

Neštěstí se stalo na WC poblíž urgentního příjmu v odpoledních hodinách. „Na místě byl nalezen muž se střelným zraněním, který i přes poskytnutou lékařskou pomoc zemřel. Policisté předběžně vyloučili cizí zavinění,“ řekla policejní mluvčí Kateřina Kubzová.

Doplnila, že při incidentu nebyl zraněn, či jen ohrožen žádný jiný člověk. „Kriminalisté se nyní zabývají zjišťováním okolností této události,“ doplnila.

Údajně nešlo o hospitalizovaného pacienta, ale o člověka, který do nemocnice přišel zvenčí.

„Mohu potvrdit, že došlo k této události. Věc nyní šetří policie,“ řekla mluvčí frýdecko-místecké nemocnice Jana Březinová s tím, že chod nemocnice nebyl narušen.

Vstoupit do diskuse (5 příspěvků)

Nejčtenější

Takový moderní grunt jste ještě neviděli, vyrostl na Ostravsku

„Máme moderní grunt,“ říkají o svém domě sami majitelé. Byť jde o moderní stavbu, zapadla do okolní krajiny a okolní zástavby zcela přirozeně. Kombinuje totiž tradiční vesnickou sedlovou střechu s...

Rybáři jen pár kilometrů od Karviné chytili rekordního sumce, překonali i úlovek Vágnera

Pár kilometrů od Karviné, v polském Rybniku, se tamním rybářům podařil ojedinělý kousek. Z Rybnického jezera vytáhli dva muži o víkendovém soutěžním klání sumce o délce 292 centimetrů. Překonali tak...

Jágrův vítězný návrat i Pešánovo utrpení. Kometa padla, Litvínov dál tápe

Jaromír Jágr naskočil na led a přispěl k výhře Kladna 3:1 nad rozjetými Vítkovicemi. V dalších zápasech 15. extraligového kola pardubičtí hokejisté potvrdili, že na Liberec se jim nedaří, a podlehli...

Sparta doma přehrála Kometu, Třinec se osamostatnil na čele. Slaví i Pardubice

Na čele hokejové extraligy se po 16. kole osamostatnil Třinec, který má navíc dva zápasy k dobru. V Liberci zvítězil těsně 1:0 a využil zaváhání Komety v souboji na Spartě (1:4). Výhry se po dvou...

Sexuální zneužívání na táboře v Beskydech? Policie prověřuje podezření

Policie prověřuje podezření, že na letním táboře v Beskydech byly v minulosti zneužity děti. O zneužití promluvili na sociálních sítích někteří bývalí účastníci tábora. Pořádající agentura v reakci...

Tragédie v nemocnici ve Frýdku-Místku. Na toaletách se zastřelil senior

Tragédie se v úterý stala v areálu nemocnice ve Frýdku-Místku. Na veřejných toaletách se tam zastřelil muž v seniorském věku. Případem se zabývá policie.

22. října 2025  16:15

Pachatel neznámý. Suť navezenou přes hnízda ledňáčků v meandru Odry řeší policie

Nelegálním návozem suti do přísně chráněné lokality Chráněné krajinné oblasti (CHKO) Poodří se začala zabývat policie. Případ řeší jako neoprávněné nakládání s odpady. Odpad se na březích řeky Odry...

22. října 2025  15:39

Sundal obraz, uklidil stojan a odkráčel. Zloděj kradl na výstavě plné lidí

Policie pátrá po zloději se dvěma komplici, kteří z venkovní výstavy před magistrátem v Ostravě ukradli speciální velkoformátovou fotografii. Drzost jim přitom nechyběla. Pachatel přišel, dal si dílo...

22. října 2025  14:03

Až o pět stupňů za života dnešních dětí. Jeseníky se oteplují, sníh bude vzácnost

V Jeseníkách ubývá sněhu a zimy jsou čím dál teplejší. Průměrná roční teplota vzduchu ve výšce nad 1000 metrů nad mořem vzrostla za posledních 60 let zhruba o jeden stupeň Celsia, vyplývá z analýzy...

22. října 2025  12:25

Bez cestování a hádek. Někteří moravskoslezští politici už nechtěli být poslanci

Neúčastnili se předvolební kampaně, volby už pro ně nebyly určující profesně ani politicky. Pět z celkově dvaadvaceti moravskoslezských poslanců už nekandidovalo a nejméně na čtyři roky tak uzavřeli...

22. října 2025  11:06

Kamiony ignorují objížďku opravované silnice u Krnova. Množí se kolize

Desítkám kamionů, které nedodržují dopravní značení ani rychlost a kličkují obytnou zástavbou, čelí lidé na Krnovsku v souvislosti s opravou hlavního tahu mezi Krnovem a Bruntálem. Situace je tak...

22. října 2025  9:19

Sexuální zneužívání na táboře v Beskydech? Policie prověřuje podezření

Policie prověřuje podezření, že na letním táboře v Beskydech byly v minulosti zneužity děti. O zneužití promluvili na sociálních sítích někteří bývalí účastníci tábora. Pořádající agentura v reakci...

21. října 2025  21:34

Bleskový soud. Muž zpronevěřil přes třicet milionů, půjde na čtyři roky do vězení

Jen jedno líčení trval na krajském soudu v Ostravě případ podnikatele z Ostravska, který od třiceti lidí vybral přes třicet milionů korun, které sliboval zhodnotit s mimořádným ziskem. Jenže život...

21. října 2025  17:14

Objem směsného odpadu nadále klesá, přispívají k tomu změny svozů i plateb

Opavané už přes půl roku používají takzvanou odpadovou kartu. Hlídá počet návštěv sběrných dvorů i co tam kdo dává. Adresnost se městu spolu s dalšími opatřeními vyplatila. V případě neúměrného...

21. října 2025  12:50

Rybáři jen pár kilometrů od Karviné chytili rekordního sumce, překonali i úlovek Vágnera

Pár kilometrů od Karviné, v polském Rybniku, se tamním rybářům podařil ojedinělý kousek. Z Rybnického jezera vytáhli dva muži o víkendovém soutěžním klání sumce o délce 292 centimetrů. Překonali tak...

21. října 2025  9:09

12 praktických tipů, jak naučit děti hospodařit s penězi
12 praktických tipů, jak naučit děti hospodařit s penězi

Správné finanční návyky a dovednosti vznikají právě v dětství. Mnoho dětí je přijímá přirozeně od svých rodičů, kteří jsou pro děti velkým vzorem....

Pustkoveckou halu klub daroval Ostravě, ta ji nyní kompletně opravila

Stavbaři dokončili rekonstrukci sportovní haly u Základní školy Josefa Valčíka v ostravském obvodu Pustkovec, která stála téměř 50 milionů korun. Ty na modernizaci objektu z roku 1979 zajistili...

21. října 2025  8:40

Takový moderní grunt jste ještě neviděli, vyrostl na Ostravsku

„Máme moderní grunt,“ říkají o svém domě sami majitelé. Byť jde o moderní stavbu, zapadla do okolní krajiny a okolní zástavby zcela přirozeně. Kombinuje totiž tradiční vesnickou sedlovou střechu s...

21. října 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.