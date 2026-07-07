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Bezplatná čtvrthodinka v Opavě opět posílila sdílení kol, přibylo i depo

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  6:44

Sdílená kola v Opavě | foto: Město Opava

Krátkodobé vypůjčení kola bez poplatku v Opavě opět oživilo zájem o sdílená kola. Ten dramaticky propadl loni, když opavská radnice u půjčování bicyklů kvůli popovodňovým úsporám zrušila prvních patnáct minut zdarma. Letos se benefit vrátil a zájem o kola roste.

Jen za první tři měsíce provozu sdílená kola v Opavě využilo podobné množství lidí jako loni za celou sezonu. V prvních dvou jarních měsících byl zájem o bicykly dvojnásobný oproti předchozímu roku, v květnu ještě větší.

„V květnu došlo dokonce ke trojnásobnému nárůstu zájmu o sdílená kola oproti květnu roku 2025. Pro srovnání loni v květnu si kolo vypůjčilo 3 585 uživatelů, zatímco letos v květnu to bylo 12 654 cyklistů,“ upřesnil náměstek primátora Pavel Meletzký.

Sdílení kol se rozšiřuje, půjčují se i elektrobicykly. Opava řeší platby zdarma

A přidal i celkovou statistiku, podle které se za celý rok 2025 sdílenými koly svezlo v Opavě 33 775 cyklistů, v roce 2026 však zájem čítal už za první tři měsíce provozu 30 295 uživatelů.

Za nízkými čísly loňského roku stojí úsporná opatření – Opava směřovala veškeré peníze do obnovy po povodni, která poškodila infrastrukturu velké části města. Za prvních patnáct minut se platilo deset korun a zájem o bikesharing klesl o sedmdesát procent.

Přibylo i depo, stanic je již čtyřiašedesát

Pro letošek si zástupci Opavy vyjednali slevu a benefit se vrací. „Městu se podařilo dojednat podíl o dva miliony korun nižší než v předchozím smluvním období. Provozovatel v letošní sezoně opět nabídl kola na dobu prvních 15 minut zdarma, a to díky zapojení dalšího partnera, kterým je Slezská univerzita v Opavě,“ doplnil k letošnímu roku mluvčí opavské radnice Roman Konečný.

Letos zároveň přibylo další depo, kde je možné si kolo vypůjčit či jej odstavit. „Vzniklo u vysokoškolských kolejí ve Vávrovicích jako už šedesátá čtvrtá stanice,“ dodal Meletzký.

Sdílená kola vyjela v Opavě poprvé v březnu 2020. Od té doby se rozšiřuje počet stanic i kol. Službu ve městě poskytuje Nextbike.

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