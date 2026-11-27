Už od roku 2024 funguje mezi Novým Jičínem a Kopřivnicí spojení prostřednictvím sdílených kol. Od nového roku k nim přibude Příbor. Vznikne tak v kraji ojedinělá síť, u níž se uvažuje, že se do budoucna rozšíří o další obce.
Poslední dva roky zajišťovala v Novém Jičíně a Kopřivnici bikesharing společnost Rekola, od ledna to bude nextbike s tím, že do sítě se přidá nově i Příbor.
Zapojení města do společného systému schválilo předchozí zastupitelstvo. Obyvatelům má přinést nejen pohodlnější pohyb po Příboře a jeho místních částech, ale také spojení s dalšími dvěma městy.
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„V Příboře bude v hlavní cyklistické sezoně k dispozici čtyřicet pět sdílených kol. Od prosince do února jich bude minimálně třicet. V rámci celého systému bude v hlavní sezoně nejméně 245 kol ve třech městech,“ uvedla Věra Stupčuková z příborského odboru kultury, sportu a cestovního ruchu.
V Novém Jičíně a Kopřivnici pak bude po stovce kol, tedy více, než jich tam bylo dosud.
Patnáct minut zadarmo
Novinkou od příštího roku bude zkrácení bezplatné doby jízdy po jednotlivých městech. Místo dosavadní půlhodiny to bude jen 15 minut, nejvýše však čtyřikrát za den.
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Většinu uživatel by to omezit nemělo. „Téměř devadesát procent všech uskutečněných výpůjček totiž trvá nejvýše patnáct minut,“ objasnila mluvčí kopřivnické radnice Lucie Macháčková.
Při cestách do místních částí či mezi nimi bude bezplatný limit půlhodinový, při přejezdech mezi městy to bude hodina.
V plánu je i zapojení dalších obcí, v úvahu připadají například Hodslavice, Šenov, Kunín, Rybí a Starý Jičín. „Tato fáze je zatím v přípravě,“ řekla novojičínská místostarostka Lucie Tovaryšová.