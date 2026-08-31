Energie z lokálních obnovitelných zdrojů v červenci pokryla patnáct procent celkové spotřeby koupaliště, za uplynulé srpnové dny pak dokonce osmadvacet procent. „Za červenec a srpen už koupaliště za sdílených 10 MWh ušetřilo 15 tisíc korun,“ upřesnil Lukáš Matela, člen Energetického společenství Enerkom Krnovsko.
Neziskový spolek umožňuje členům sdílet energii z obnovitelných zdrojů. Někteří sdílejí, jiní jen odebírají, další obojí. Na krnovské koupaliště tak míří přebytky fotovoltaických elektráren ze střech rodinných domků, firem i veřejných budov.
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„Nejvíce energie je z Krnova, ale také ze zdrojů z Jindřichova, z Jeseníku či obce Vysoká. Elektřina vyrobená v našem regionu tady zůstává a pomáhá snižovat náklady dalším členům. Profitují z toho domácnosti, firmy i veřejné instituce,“ řekla předsedkyně spolku Anna Vaverová s tím, že sdílená energie v Krnově proudí třeba i na atletický stadion.
A také na zimní stadion a od 1. září ji využije i znovuotevřený opravený krytý bazén. „Odběrná místa ve správě technických služeb mají největší spotřebu, proto jsme je zvolili,“ objasnila Marie Dragounová z krnovské radnice, jež má na starosti energetiku.
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Vyhodnocení úspor a případné rozšíření využití lokální sdílené energie je otázkou dalších měsíců. „Na technických službách systém testujeme,“ potvrdila mluvčí radnice Dita Círová.
Dodala, že Krnov elektřinu jen odebírá. Má sice také čtyři fotovoltaiky, avšak žádné přebytky, jejich výrobu celou spotřebuje. Městské solární elektrárny jsou na budově městského úřadu ve Vodní ulici, domova pro seniory, úpravny vody Zlatá Opavice a na administrativní budově v areálu čistírny odpadních vod.