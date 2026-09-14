Nehoda se podle policie odehrála po páté hodině ráno. „Podle předběžně zjištěných informací měla sanitka vjet do křižovatky na červený signál, přičemž měla zapnuté majáky,“ potvrdila policejní mluvčí Eva Michalíková.
Zdravotníci mířili od ulice Plzeňská směrem na Mariánskohorskou. „Tam došlo ke střetu s osobním vozidlem jedoucím po ulici 28. října z centra směrem na Porubu. Nehoda se naštěstí obešla bez zranění,“ uvedla mluvčí.
Na místě nehody zasahovali hasiči se svou technikou. „Jednalo se o profesionální hasiče z Ostravy-Zábřehu, kteří pomocí vyprošťovacího automobilu postavili převrácenou sanitku zpátky na na kola,“ uvedla mluvčí hasičů Kamila Langerová.
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Z jednoho pacienta rázem tři. Auto nabouralo houkající sanitku, skončila na boku
„Po došetření nehody, hasiči rovněž uklidili vozovku,“ řekla Langerová. Potvrdila, že na místě nebyli žádní zranění.
„Okolnostmi této nehody se nyní dále zabývají dopravní policisté z Ostravy,“ doplnila Eva Michalíková.
Podle informací Zdravotnické záchranné služby Moravskoslezského kraje se nejednalo o jejich vozidlo.
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