„Se samosběrem jahod začínáme v sobotu 6. června, sběrové dny budou vždy v pondělí, ve středu a v sobotu, dokud bude co trhat,“ uvedla Hana Prokl Ličková z farmy Lička.
Na první termínu bude nutné se předem rezervovat. Rezervační systém spouští farma ve středu 3. června ve 14 hodin, odkaz na něj bude dostupný na jejích webových stránkách i sociálních sítích. „Na první sběry bude rezervace povinná, postupně až bude dozrávat více jahod, bude možné přijet i bez ní,“ přiblížila Hana Prokl Ličková. Za kilo nasbíraného ovoce lidé letos zaplatí 90 korun.
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Za stovku i trojnásobek. Kolik letos stojí jahody na trhu, farmě či v obchodě
Místem sběru bude jahodové pole na okraji Sedlnice kousek od kruhového objezdu na Mošnov a Studénku. Úroda by měla být přinejmenším stejně dobrá jako loni. „Začátek roku přitom úplně příznivě nevypadal. Nejprve bylo dlouho sucho, potom přišly jarní mrazíky a většina prvních květů pomrzla, takže o tu první várku jahod jsme přišli. Pak nasadily další květy, teď dozrávají a vypadá to, že jich bude dost,“ vylíčila farmářka. Otázkou je, co s úrodou udělá další počasí. „Když je sucho, plody nerostou, když moc prší, objevují se různé choroby a slimáci.“
Jahody ze Sedlnic
Místo: pole farmy Lička na kraji Sedlnic
Letos je farma Lička jediná v kraji, kdo samosběr jahod nabízí. Získala za to certifikát Moravské Kravařsko regionální produkt v kategorii zážitek. „Samosběry u nás probíhají od konce jara do podzimu. Začínáme jahodami, následují různé druhy zeleniny, končíme na podzim ovocem. Lidé u nás mohou sbírat třeba hrášek, saláty, papriky, cukety, červenou řepu, mrkev, zelí, anebo i květiny,“ informovala Hana Prokl Ličková.
V oblíbenosti dlouho vedly jahody, některé druhy zeleniny či drobného ovoce je už dohánějí. „Třeba borůvky lidé vysbírají sami, ty se na prodejnu nedostanou, rybízu se u nás samosběrem sklidí až dvě třetiny úrody, někdy i více,“ dodala. Kromě samosběrů provozuje farma i takzvané bedýnky a v sezoně nabízí také prodej ze dvora.