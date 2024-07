AI rozdíl ve výkonech superpočítačů smazává, říká ředitel vývojového centra

Na rozdíl od svého předchůdce Anselma, který skončil jako exponát v Dolní oblasti Vítkovic, a stále funkčních superpočítačů Barbora a Karolina si mohou jeho jméno příznivci výpočetní techniky ze seznamu definitivně škrtnout.

Podle Víta Vondráka, ředitele IT4I, ale části někdejšího čtyřicátého nejvýkonnějšího superpočítače na světě mohou sloužit i nadále.

Co bude se superpočítačem Salomon dál?

Odveze si jej holandská firma. Uspěla ve výběrovém řízení, které jsme vyhlásili. Oni si Salomona odvezou, rozeberou, vyberou z něj to, co se dá ještě používat a co už ne. Něco možná zrepasují a využijí někde jinde.

Čili Salomona nešlo rozebrat a věnovat jeho části třeba středním školám a podobně?

To asi ne, to by bylo velmi problematické. Včetně logistiky. My jsme se potřebovali zbavit co největší jeho části, uvolnit datový sál pro další využití.