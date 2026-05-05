Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Muž odsouzený za zapálení domu úřednice hnal spor až k Nejvyššímu soudu. Neuspěl

,
  10:18
Za podpálení automobilů a domu karvinské úřednice si pachatel Roman Salakvarda s konečnou platností odpyká 11 let ve vězení. Jeho dovolání nyní odmítl Nejvyšší soud v Brně, neuspěl už dříve u ostravského Krajského soudu. Zbývá mu případně už jen Ústavní soud. Případ předloni rozbouřil veřejné mínění coby potvrzení nárůstu násilí vůči úředníkům.

KRIMI

Sledovat další díly na iDNES.tv

Motivem činu devětačtyřicetiletého muže byla v květnu 2024 podle soudů msta, orgán sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD) totiž počátkem roku 2024 vydal předběžné opatření, kterým obžalovanému a jeho ženě už poněkolikáté odebral děti. Umístil je do dětského domova.

Noční požár zničil dvě zaparkovaná auta a plameny těžce zasáhly i dům. Rodina, která spala uvnitř, stihla včas uniknout.

Obhajoba v dovolání kritizovala dokazování a zpochybňovala mužovo přiznání z přípravného řízení. Nejvyšší soud však nenašel důvod k zásahu.

„Vina obviněného a jeho účelová obhajoba, která byla vedena snahou vyvinit se, byla vyvrácena důkazy, a to především kamerovým záznamem, na němž je zaznamenán pachatel skutku, jakož i jeho protiprávní jednání, když bylo spolehlivě prokázáno, že pachatelem skutku je obviněný,“ stojí v rozhodnutí.

Salakvarda podle rozsudků polil benzinem a zapálil dvě osobní auta zaparkovaná u domu. Plameny přeskočily na dřevěný přístřešek a na střechu domu, oheň se dostal také do ložnice.

Zásah hasičů při požáru domu a automobilů v Petrovicích u Karviné. Oheň údajně založil nespokojený klient jedné sociální pracovnice. (27. května 2024)
Obžalovaného Romana Salakvardu vedou do soudní síně, za noční žhářský útok na auta a dům karvinské úřednice dostal jedenáct let vězení. Na fotografii se k němu snaží dostat jeho manželka. (20. ledna 2025)
Obžalovaného Romana Salakvardu vedou do soudní síně, za noční žhářský útok na auta a dům karvinské úřednice dostal jedenáct let vězení. (20. ledna 2025)
Zásah hasičů při požáru domu a automobilů v Petrovicích u Karviné. Údajně šlo o mstu klienta sociální pracovnice. (27. května 2024)
Zásah hasičů při požáru domu a automobilů v Petrovicích u Karviné. Údajně šlo o mstu klienta sociální pracovnice. (27. května 2024)
5 fotografií

Uvnitř spali dva dospělí a dvě děti. Všichni se včas evakuovali. Úřednice však poté trpěla posttraumatickou stresovou poruchou. Škoda na majetku činí podle verdiktu nejméně čtyři miliony korun.

Obžalovaný muž opakovaně měnil výpovědi. Nejprve se přiznal, později uvedl, že dům zapálili Ukrajinci, kterým prodával auto, a prý se mu tak chtěli zavděčit. U hlavního líčení vinu zcela popřel. „Nic jsem nezapálil, pořád si budu tvrdit svoje,“ konstatoval muž, který ženě po odebrání dětí vyhrožoval přesně tím, co se pak stalo.

Jedenáctiletý trest vězení za násilí proti úřední osobě, poškození cizí věci a porušování domovní svobody vyměřil karvinský okresní soud, připojil i nařízení zaplatit zhruba šest milionů korun pojišťovnám a poškozeným.

Muž se hned v soudní síni okresního soudu odvolal, ale nepochodil u Krajského soudu v Ostravě. Po odmítnutí dovolání by se odsouzený mohl obrátit ještě se stížností na Ústavní soud.

„Proženu ti kulku hlavou, ty svině.“ Záznamy z napadení úředníků děsí

Salakvarda má v trestním rejstříku osm záznamů například za nebezpečné vyhrožování nebo výtržnictví. Ve vězení však dosud nebyl ani jednou.

Rodina po požáru domu žila dlouho u příbuzných, na její podporu vznikla i finanční sbírka. Úřednice byla v pracovní neschopnosti až do února roku 2025, manžel jen o několik měsíců kratší dobu.

Současně magistrát v Karviné tehdy vyzval ke zlepšení ochrany úředních osob. Podle vedení města je problém například v tom, že když úředníci podají trestní oznámení, podezřelý má právo podívat se do spisu, ve kterém se mohou nacházet jejich osobní údaje včetně adresy bydliště. Ostatně ještě před útokem Salakvarda ženě vyhrožoval, že dobře ví, že i ona má děti.

V tomto konkrétním případě však poskytla adresu nechtěně sama úřednice. Na sociální síti nabízela k prodeji lego pro děti a obžalovaný pod anonymním profilem projevil zájem a dotázal se na adresu, kterou mu sdělila.

5. června 2024

KRIMI

Sledovat další díly na iDNES.tv
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Třinec - Pardubice 4:5P. Dynamo slaví po 14 letech titul, prodloužení rozhodl Červenka

Pardubičtí hráči se natahují po trofeji pro vítěze extraligy, kterou třímá...

Po 14 letech zase slaví titul. V uplynulých dvou ročnících už byli dvakrát blízko, vždy z toho bylo ale jen hořké druhé místo. Až nyní se hokejisté Pardubic dočkali. Na ledě Třince zvládli vypjatý...

Provoz na D1 směrem na Polsko stál šest hodin, hasiči uklízeli kamion s herbicidy

Na dálnici D1 ve směru z Olomouce na Ostravu se srazilo osobní a nákladní...

Nehoda kamionu a osobního vozu zastavila dnes odpoledne v Ostravě na šest hodin provoz na dálnici D1 ve směru na Polsko. ČTK o tom informoval mluvčí moravskoslezské policie Jan Segsulka. Jeden řidič...

Sousedé jim trhali střechu, tlupy s mačetami. Přesto z Bedřišky nechci, říká obyvatel

Premium
Petr Zajac si před dvaceti lety koupil na Bedřišce domek, který opravil. Celé...

Petr Zajac patří k menšině soukromých vlastníků domků v ostravské kolonii Bedřiška. Byť stojí trochu stranou komunity nájemníků obecních bytů bojujících o své domovy, ani on si hrozící likvidaci...

Baník - Boleslav 0:0, závěru kralovali gólmani. Domácí zůstávají poslední

Ostravský záložník Abdullahi Bewene se snaží dostat k míči kolem...

V první půli nestíhali, v té druhé zase tlačili. Přesto fotbalisté ostravského Baníku doma opět neskórovali a na úvod ligové nadstavbové skupiny o udržení remizovali 0:0 s Mladou Boleslaví. Díky...

Nemohoucího starce týrali bezdomovci. Chránit ho mělo město, tvrdí sousedé

Premium
Dům, v němž bydlel nemohoucí třinecký senior.

Těžké týdny prožíval senior z Třince, jehož opatrovníkem bylo ustanoveno město. Přestože magistrát tvrdí, že za ním docházela sociální pracovnice dvakrát týdně, podle sousedů zdravotně a zřejmě i...

Muž odsouzený za zapálení domu úřednice hnal spor až k Nejvyššímu soudu. Neuspěl

Obžalovaného Romana Salakvardu vedou do soudní síně, za noční žhářský útok na...

Za podpálení automobilů a domu karvinské úřednice si pachatel Roman Salakvarda s konečnou platností odpyká 11 let ve vězení. Jeho dovolání nyní odmítl Nejvyšší soud v Brně, neuspěl už dříve u...

5. května 2026  10:18

Vladovi jsme už ukončili kariéru. Žabka i spoluhráči si Draveckého v nové roli chválí

Útočník Vladimír Dravecký (vlevo), který byl počtvrté za sebou na střídačce...

Hokejoví Oceláři Třinec ve vyřazovací části právě skončeného ročníku extraligy při svém tažení za stříbrem odehráli 19 utkání, leč útočník Vladimír Dravecký naskočil jen do dvou čtvrtfinálových s...

5. května 2026  9:15

Nymburk zdolal Ostravu už podvacáté v řadě. Krok od semifinále jsou i Pardubice

Adam Číž z Ostravy útočí na nymburský koš, hlídá ho J. T. Shumate.

I třetí čtvrtfinálové zápasy v ligovém play off basketbalisté Nymburka a Pardubic zvládli, v úterý tak mohou slavit postup. Středočeši, kteří usilují o 21. titul, zvítězili v Ostravě 93:71. Roli...

4. května 2026  20:55,  aktualizováno  21:08

Aukce i přímé prodeje. Města chtějí podpořit výstavbu domků, lidem nabízejí parcely

Karviná připravuje pozemky pro výstavbu rodinných domů v lokalitě mezi ulicemi...

Nabídnout lidem možnost postavit si vlastní bydlení se rozhodlo hned několik radnic v Moravskoslezském kraji. V Odrách a ve Fulneku už zasíťovali městské parcely, které si nyní mohou zájemci koupit,...

4. května 2026  17:44

Nechceme být centrem větrné energetiky, říkají obce. Vadí jim vzdálenost i ruch

Větrný park nacházející se u dolnorakouské obce Spannberg.

Starostové a starostky obcí z oblasti Nízkého Jeseníku vyjádřili silný nesouhlas s aktuálním vymezením akceleračních zón pro výstavbu větrných elektráren. Na společném setkání v Moravském Berouně se...

4. května 2026  16:48

Přerovská líheň nezastavuje. Do extraligy vyšle třetího gólmana za tři roky. Jak to?

Brankář Patrik Švančara povýšil z první ligy do extraligových Vítkovic.

Jako kdyby si otevřeli fabriku na brankáře. Hokejový Přerov opět vyšle z první ligy gólmana do extraligy. Ostatně tak, jak to bylo v posledních dvou sezonách pravidlem. Třiadvacetiletý Patrik...

4. května 2026  16:27

Záchranka bez lékařů. Vítkov na Opavsku zkouší nový typ posádek

Zdravotnická záchranná služba v Moravskoslezském kraji.

První posádka záchranné služby v Moravskoslezském kraji funguje zcela bez lékařů. Od 1. května na stanovišti ve Vítkově na Opavsku slouží v nepřetržitém provozu takzvaní záchranáři - specialisté. Ti...

4. května 2026  13:41

Velká posila pro Třinec. Do obrany získal reprezentačního obránce Pyrochtu

Nadšený Filip Pyrochta slaví premiérovou trefu na světovém šampionátu.

Hokejisty extraligového Třince posílí reprezentační obránce Filip Pyrochta. Devětadvacetiletý bek, jenž startoval v minulém roce na mistrovství světa v Dánsku a v kádru národního týmu je i nyní před...

4. května 2026  12:59

Stát navrhuje v Moravskoslezském kraji deset zón pro větrné a solární elektrárny

ilustrační snímek

Deset takzvaných akceleračních oblastí, sedm na Bruntálsku a tři na Opavsku, navrhl stát v Moravskoslezském kraji. Jde o území, kde by větrné či solární elektrárny vznikaly rychleji v jednodušším...

4. května 2026  10:28

Nemohoucího starce týrali bezdomovci. Chránit ho mělo město, tvrdí sousedé

Premium
Dům, v němž bydlel nemohoucí třinecký senior.

Těžké týdny prožíval senior z Třince, jehož opatrovníkem bylo ustanoveno město. Přestože magistrát tvrdí, že za ním docházela sociální pracovnice dvakrát týdně, podle sousedů zdravotně a zřejmě i...

29. dubna 2026,  aktualizováno  4. 5. 9:14

Vyhrajte balíček pivní kosmetiky pro krásné a silné vlasy
Vyhrajte balíček pivní kosmetiky pro krásné a silné vlasy

Milujete tradiční české ingredience a svěží vůně? Pivní kosmetika je legendou, která pomáhá vlasům k vitalitě a lesku již po generace. Zapojte se...

Z prázdné kopřivnické školy bude knihovna i byty. Přestavba začne letos

Bývalou kopřivnickou Základní školu Náměstí čeká přestavba na knihovnu a...

Už za dva roky by měla být hotová přestavba historické budovy Základní školy Náměstí v Kopřivnici na knihovnu a kreativní centrum. V novodobé přístavbě školy pak vzniknou nové byty. Pro město se...

4. května 2026  7:12

Opava je krok od semifinále. Doma si pohlídala i druhý zápas, zářil Šiřina

Jakub Šiřina se snaží najít místo na přihrávku pod koš.

Basketbalisté Opavy ve čtvrtém ligovém čtvrtfinále porazili 108:89 Ústí nad Labem a v sérii hrané na čtyři vítězství vedou 3:1. O postupu můžou Slezané rozhodnout ve středu na severu Čech.

3. května 2026  21:05

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.