Motivem činu devětačtyřicetiletého muže byla v květnu 2024 podle soudů msta, orgán sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD) totiž počátkem roku 2024 vydal předběžné opatření, kterým obžalovanému a jeho ženě už poněkolikáté odebral děti. Umístil je do dětského domova.
Noční požár zničil dvě zaparkovaná auta a plameny těžce zasáhly i dům. Rodina, která spala uvnitř, stihla včas uniknout.
Obhajoba v dovolání kritizovala dokazování a zpochybňovala mužovo přiznání z přípravného řízení. Nejvyšší soud však nenašel důvod k zásahu.
„Vina obviněného a jeho účelová obhajoba, která byla vedena snahou vyvinit se, byla vyvrácena důkazy, a to především kamerovým záznamem, na němž je zaznamenán pachatel skutku, jakož i jeho protiprávní jednání, když bylo spolehlivě prokázáno, že pachatelem skutku je obviněný,“ stojí v rozhodnutí.
Salakvarda podle rozsudků polil benzinem a zapálil dvě osobní auta zaparkovaná u domu. Plameny přeskočily na dřevěný přístřešek a na střechu domu, oheň se dostal také do ložnice.
Uvnitř spali dva dospělí a dvě děti. Všichni se včas evakuovali. Úřednice však poté trpěla posttraumatickou stresovou poruchou. Škoda na majetku činí podle verdiktu nejméně čtyři miliony korun.
Obžalovaný muž opakovaně měnil výpovědi. Nejprve se přiznal, později uvedl, že dům zapálili Ukrajinci, kterým prodával auto, a prý se mu tak chtěli zavděčit. U hlavního líčení vinu zcela popřel. „Nic jsem nezapálil, pořád si budu tvrdit svoje,“ konstatoval muž, který ženě po odebrání dětí vyhrožoval přesně tím, co se pak stalo.
Jedenáctiletý trest vězení za násilí proti úřední osobě, poškození cizí věci a porušování domovní svobody vyměřil karvinský okresní soud, připojil i nařízení zaplatit zhruba šest milionů korun pojišťovnám a poškozeným.
Muž se hned v soudní síni okresního soudu odvolal, ale nepochodil u Krajského soudu v Ostravě. Po odmítnutí dovolání by se odsouzený mohl obrátit ještě se stížností na Ústavní soud.
Salakvarda má v trestním rejstříku osm záznamů například za nebezpečné vyhrožování nebo výtržnictví. Ve vězení však dosud nebyl ani jednou.
Rodina po požáru domu žila dlouho u příbuzných, na její podporu vznikla i finanční sbírka. Úřednice byla v pracovní neschopnosti až do února roku 2025, manžel jen o několik měsíců kratší dobu.
Současně magistrát v Karviné tehdy vyzval ke zlepšení ochrany úředních osob. Podle vedení města je problém například v tom, že když úředníci podají trestní oznámení, podezřelý má právo podívat se do spisu, ve kterém se mohou nacházet jejich osobní údaje včetně adresy bydliště. Ostatně ještě před útokem Salakvarda ženě vyhrožoval, že dobře ví, že i ona má děti.
V tomto konkrétním případě však poskytla adresu nechtěně sama úřednice. Na sociální síti nabízela k prodeji lego pro děti a obžalovaný pod anonymním profilem projevil zájem a dotázal se na adresu, kterou mu sdělila.
5. června 2024