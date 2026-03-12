Sad u střelnice trpěl záplavami a poklesy terénu, fotbal tam hráli předchůdci Baníku

K zaniklým kulturním a společenským centrům Ostravy, která připomínají badatelé z Archivu města Ostravy, patří nejstarší městský park u někdejší střelnice. Vznikl v roce 1852 z iniciativy střeleckého spolku na pravém, tedy slezském břehu řeky Ostravice. S centrem tehdejší Moravské Ostravy jej spojovala dřevěná lávka ústící ke Střelniční ulici.
Na snímku je zachycena historická městská plovárna, která se dříve nacházela v...

Na snímku je zachycena historická městská plovárna, která se dříve nacházela v Komenského sadech v Ostravě. Tato plovárna byla oblíbeným místem pro rekreaci obyvatel města od konce 19. století až do poloviny století dvacátého. | foto: Archiv města Ostravy

Tento historický plán zachycuje širší centrum Moravské Ostravy na konci 19....
Tento historický plán s názvem „Situation des Stadtparkes in M. Ostrau“...
Na obrázku je historická situační skica (mapový náčrt) s německým názvem...
Na snímku je zachycen historický pohled na Komenského sady v Ostravě
„Střelecký klub vybudoval střelnici, vysadil stromy a keře, zřídil cesty a postavil lavičky. Vedle pravidelného nedělního cvičení ve střelbě se tam každoročně pořádaly slavnostní střelby v den císařových narozenin,“ přiblížila archivářka Šárka Glombčíková.

Na náklady města a majitele radvanického pivovaru vznikla také výletní restaurace, kde se konaly koncerty, plesy, hornické slavnosti. Opodál byly zřízeny první městské říční lázně.

To, že se park nedochoval do dnešních dnů, zavinilo mimo jiné umístění v záplavové oblasti.

Na snímku je zachycena historická městská plovárna, která se dříve nacházela v Komenského sadech v Ostravě. Tato plovárna byla oblíbeným místem pro rekreaci obyvatel města od konce 19. století až do poloviny století dvacátého.
Tento historický plán zachycuje širší centrum Moravské Ostravy na konci 19. století, kdy město procházelo dramatickou proměnou v moderní průmyslovou metropoli.
Tento historický plán s názvem „Situation des Stadtparkes in M. Ostrau“ (Situační plán městského parku v Moravské Ostravě) z února 1902 zachycuje ranou fázi vývoje dnešních Komenského sadů.
Na obrázku je historická situační skica (mapový náčrt) s německým názvem „Situations Plan Skizze“, která zobrazuje soutok řek Ostravice a Lučiny v Ostravě. Dokument pochází z roku 1870, což potvrzuje datum v levém dolním rohu (24. April 1870).
Povodně lokalitu opakovaně ničily. „Jedny z nejhorších záplav areál postihly v srpnu 1872 a pak o osm let později, kdy se Ostravou prohnala do té doby největší zaznamenaná povodeň,“ líčila Glombčíková.

V souvislosti s regulací Ostravice pak byl park obnoven. „Úprava areálu byla svěřena známé opavské zahradnické firmě a město na ni uvolnilo 1 400 zlatých,“ doplnila archivářka. S opraveným hudebním pavilonem byl park slavnostně otevřen opět v květnu 1888.

Ostravské stopy: Oblíbená místa? Rozhodně Jindřiška a Bazaly, říká Plac

Další atraktivitu získal na počátku 20. století díky tenisovým kurtům. V souvislosti s výstavbou nové střelnice a vznikem Komenského sadů u Nové radnice však význam parku upadal.

Hornická činnost

Oblast také trpěla poddolováním v důsledku hornické činnosti. „V roce 1922 tam poklesl terén o 1,5 metru. Následkem toho se tam tvořily velké louže a prolákliny,“ uvedla archivářka.

Zrod a zlatá éra
(1852–1901)

Areál vznikl v roce 1852 z iniciativy moravskoostravského střeleckého spolku na pravém břehu řeky, v místech bývalého jezdeckého cvičiště. S centrem města jej spojovala dřevěná lávka, která ústila přímo do Střelniční ulice.

Kulturní vyžití: Kromě samotné střelnice s dráhou dlouhou 133 metrů zde vyrostla výletní restaurace. Ta se stala centrem dění – konaly se zde koncerty hornické hudby (pravidelně každý čtvrtek), plesy, divadelní představení i velkolepé hornické slavnosti.

Lázně a sport: V blízkosti byly zřízeny první městské říční lázně. Na počátku 20. století areál doplnily také tenisové kurty.

Katastrofy: Park byl opakovaně ničen povodněmi, zejména v letech 1872 a 1880. V prosinci 1901 navíc původní hostinec zcela zničil požár, po němž byla v roce 1902 postavena nová, modernější jednopatrová budova.

Na základě směnné smlouvy pak přešel park i s hostincem do rukou tehdejšího majitele dolů Johana Wilczka, který jej posléze pro veřejnost uzavřel.

Areál Staré střelnice ale ještě čekala jedna slavná éra. Na části pozemku bývalého sadu vzniklo 19. srpna 1934 hřiště fotbalového klubu SK Slezská Ostrava, dnešního Baníku.

Fotbal se tam hrál 25 let. Z dřevěných tribun mohlo utkání sledovat až třicet tisíc fanoušků.

Konečná historie

S rozvojem města a výstavbou modernější Nové střelnice (v místech dnešní Nové radnice) začal význam starého parku upadat. Osudovým se pro tuto lokalitu stalo zmíněné poddolování.

Veřejnosti byl park definitivně uzavřen počátkem 30. let.

Po odchodu fotbalistů areál postupně pustl. Budova původní restaurace byla po roce 1934 adaptována na obytný dům, který byl však v roce 1945 poškozen a následně demolován.

Dnes historií proslulým areálem prochází moderní čtyřproudová komunikace a po původním parku či tribunách nezbyly téměř žádné viditelné stopy.

