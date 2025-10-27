Lázeňský dům z legendární komedie má nové balkony, šplhal po nich Pavel Nový

Autor:
  15:42
Historický Slezský dům v Karlově Studánce na Bruntálsku, známý z legendární komedie S tebou mě baví svět, má po osmi měsících rekonstrukce zcela nové balkony. Oprava se prováděla pod dohledem památkářů a stála téměř šest milionů korun. Dva roky předtím musel být vstup na balkony kvůli špatnému technickému stavu uzavřen.
Historický Slezský dům v Karlově Studánce, známý z filmu S tebou mě baví svět,...

Historický Slezský dům v Karlově Studánce, známý z filmu S tebou mě baví svět, má po osmi měsících rekonstrukce nové balkony ( 27. října 2025) | foto:  Lucie Špačková

Pavel Nový a Zdena Studenková ve filmu S tebou mě baví svět (1982)
Historický Slezský dům v Karlově Studánce, známý z filmu S tebou mě baví svět,...
Z filmu S tebou mě baví svět
Historický Slezský dům v Karlově Studánce, známý z filmu S tebou mě baví svět,...
34 fotografií

„Teď už si naši hosté mohou opět vychutnat výhled do zeleně i čerstvý horský vzduch přímo z balkonu,“ říká ředitel Horských lázní Karlova Studánka Jan Poštulka.

Oprava balkonů završila modernizaci celé budovy, do které lázně investovaly celkem 30 milionů korun.

Herci při natáčení komedie S tebou mě baví svět pašovali na plac alkohol

Rekonstrukce se nečekaně protáhla – po rozebrání se ukázalo, že část konstrukce je zcela prohnilá. „Museli jsme vyrobit přesné repliky původních trámů, takže to byla poctivá tesařina,“ popisuje Martin Šrámek ze společnosti Teslice CZ. Dřevěné prvky doplnilo měděné oplechování, nové zábradlí i ochranné nátěry.

Děti dostávaly záhul, vzpomíná Nový na komedii S tebou mě baví svět

Slezský dům, postavený v letech 1909 až 1913, patří mezi kulturní památky a nabízí přes sto lůžek. V Karlově Studánce je jednou z nejnavštěvovanějších budov.

Po rozhodnutí Ústavního soudu, že lázeňský areál zůstává státu, se lázně pustily do systematické obnovy svých historických objektů. „Letos jsme opravili Slezský dům, příště přijdou na řadu Letní lázně,“ dodává Poštulka.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Takový moderní grunt jste ještě neviděli, vyrostl na Ostravsku

„Máme moderní grunt,“ říkají o svém domě sami majitelé. Byť jde o moderní stavbu, zapadla do okolní krajiny a okolní zástavby zcela přirozeně. Kombinuje totiž tradiční vesnickou sedlovou střechu s...

Rybáři jen pár kilometrů od Karviné chytili rekordního sumce, překonali i úlovek Vágnera

Pár kilometrů od Karviné, v polském Rybniku, se tamním rybářům podařil ojedinělý kousek. Z Rybnického jezera vytáhli dva muži o víkendovém soutěžním klání sumce o délce 292 centimetrů. Překonali tak...

Díky tátovi nádražní hospody miluje. V Bruntále ale dostala v Ano, šéfe! sodu

Hospůdka přímo na peróně na zrekonstruovaném nádraží v Bruntále vypadá na první pohled slibně. Co chtít víc, když tam dorazíte vlakem a hladoví. „Já mám k nádražním restauracím vřelý vztah. Můj...

Litvínov konečně vyhrál, dařilo se Kometě i lídrovi. Sparta nezvládla nájezdy ve Varech

Sedmnácté kolo hokejové extraligy nabídlo několik zajímavých momentů. Poslední Litvínov se konečně dočkal výhry, s Libercem slaví triumf 4:3 po prodloužení, ačkoliv musel otáčet. Lídr z Třince si...

Plzeň - Baník 2:0, další výhru pro Hyského zachránil gólman Jedlička v nastavení

Domácí premiéra trenéra Martina Hyského se povedla jen výsledkově. Plzeňští fotbalisté v 13. kole Chance Ligy porazili ostravský Baník 2:0. První gól dal po dvaceti minutách hlavou útočník Adu, druhý...

Lázeňský dům z legendární komedie má nové balkony, šplhal po nich Pavel Nový

Historický Slezský dům v Karlově Studánce na Bruntálsku, známý z legendární komedie S tebou mě baví svět, má po osmi měsících rekonstrukce zcela nové balkony. Oprava se prováděla pod dohledem...

27. října 2025  15:42

Výrostci v Ostravě brutálně zbili školáka, chlapec se teď bojí chodit ven

Brutálním napadením školáka v ostravské části Hrabůvka se zabývají policisté. Čtrnáctiletého chlapce tam obstoupila banda výrostků a donutila ho odejít s nimi na odlehlejší místo, kde ho mladí...

27. října 2025  15:09

Mrtví v autě na Karvinsku byli bývalí partneři. Muž ženu zastřelil, pak i sebe

Jako vraždu s následnou sebevraždou pachatele zatím vyšetřují policisté tragédii v Orlové na Karvinsku, kde v neděli večer byly nalezeny v automobilu dvě mrtvoly. Podle prvotních zjištění nejspíše...

27. října 2025  12:41

Kraj nabízí víc, než čekáte. Kampaň má přimět studenty, aby zůstali v regionu

Devatenáctiletá Aneta Žižková z Opavy za pár měsíců maturuje a v budoucnu by chtěla být učitelkou. Na vysokou chce do Ostravy. „Studovat v blízkém prostředí, nechci úplně do neznáma,“ vysvětlila. S...

27. října 2025  12:03

Počty lidí s demencí v kraji rostou. Lůžek pro ně přibývá, ale málo

Téměř dvacet tisíc lidí s demencí žije podle výroční zprávy České alzheimerovské společnosti v Moravskoslezském kraji. To je téměř o čtvrtinu více než před deseti lety. A množství lidí s Alzheimerem...

27. října 2025  9:55

V Orlové našli v autě dva mrtvé lidi. Policie prověřuje vraždu a sebevraždu

Ve vozidle v Orlové na Karvinsku byli v neděli objeveni dva mrtví lidé. Pravděpodobně se jednalo o vraždu a sebevraždu, uvedla policie na síti X. Policie na místě stále zasahuje a veřejnosti nehrozí...

26. října 2025  21:46,  aktualizováno  22:17

Plzeň - Baník 2:0, další výhru pro Hyského zachránil gólman Jedlička v nastavení

Domácí premiéra trenéra Martina Hyského se povedla jen výsledkově. Plzeňští fotbalisté v 13. kole Chance Ligy porazili ostravský Baník 2:0. První gól dal po dvaceti minutách hlavou útočník Adu, druhý...

26. října 2025  17:38,  aktualizováno  20:33

Chachaři z Ostravy nevymizeli, říká Hruška, hlavní autor unikátní literární trilogie

Hlavním autorem nedávno vydané trilogie Literární Ostrava 1918–2018 je literární historik a publicista Pavel Hruška. Dílo obsahuje dvě knihy, které mají dohromady sedm set stran, a speciální mapu.

26. října 2025  16:55

Bývalou hasičárnu v centru Nového Jičína získalo město, míří tam však muzejníci

Do směny budov a pozemků se pustilo město Nový Jičín s krajem. Stěžejním objektem se stal areál historické hasičárny ve Zborovské ulici, po přestěhování hasičů do moderní základny na okraji města je...

26. října 2025  7:38

Ml. Boleslav - Karviná 2:4, domácí se dál trápí, za hosty dvakrát skóroval Samko

Už více než měsíc čekají fotbalisté Mladé Boleslavi na výhru v Chance Lize a ani proti Karviné neuspěli. Za hosty se dvakrát trefil Denny Samko, po jednom gólu přidali Abdallah Gning a Emmanuel...

25. října 2025  14:45,  aktualizováno  17:36

Třinecký obránce Jank bude měsíc hostovat v Českých Budějovicích

Hokejový obránce Bohumil Jank bude hostovat v Českých Budějovicích. Třinec na klubovém webu oznámil, že s ohledem na přetlak ve svých obranných řadách uvolnil třiatřicetiletého beka na měsíc na jih...

25. října 2025  13:58

Vysoká škola báňská pošle do vesmíru nanoroboty a chytré tričko

Dva výrazné úspěchy si v posledních dnech připsali zaměstnanci VŠB – Technické univerzity Ostrava. Vedle toho, že se škola stala vedoucí institucí výzkumu udržitelné energetiky v České republice, si...

25. října 2025  13:27

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.