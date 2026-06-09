S tebou mě baví svět i Místo zločinu. Karlova Studánka má filmovou stezku

V Karlově Studánce vznikla nová, filmová stezka, jež vede celým lázeňským areálem. Ten je oblíbenou destinací filmových štábů a lidé si teď mohou situace a scény z televize připomenout přímo na místě.
„Na dvanácti zastaveních propojuje filmové příběhy s historií lázeňských budov a návštěvníkům umožňuje přehrát si ukázky přímo tam, kde se natáčely,“ uvedla mluvčí lázní Lucie Špačková.
Trasa čítá zhruba jeden a půl kilometru a nabízí asi hodinovou procházku dějinami lázní – nejen těmi filmovými. Přípomene dobu, kdy se v Karlově Studánce podávala teplá ovčí syrovátka, vysvětlí, proč v lázních praskaly lahve s minerální vodou, prozradí, že Pitný pavilon minerální vodou zásobuje hlubinný pramen Petr, který studnaři v 60. letech minulého století navrtali z hloubky 121 metrů pod povrchem, a odhalí také, kde se dnes nachází základní kámen lázní založených roku 1785.
Trasa propojuje tradiční informační tabule s moderními technologiemi, stačí mít s sebou mobilní telefon. „Pomocí QR kódů si návštěvníci otevřou filmové ukázky, fotografie, audioprůvodce i zajímavosti z natáčení a historie jednotlivých budov. Mohou si jednotlivé filmové záběry přehrát přímo na místě a porovnat filmové kulisy s jejich současnou podobou,“ objasnila mluvčí Špačková.
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Filmová stezka je přístupná celoročně a zvládnou ji i rodiny s dětmi, lidé s kočárky či návštěvníci, kteří mají s sebou psa.
„Karlova Studánka je pro filmaře skutečným magnetem. Návštěvníci se nás často ptají, kde se zde natáčely známé filmy a seriály. Díky nové stezce si mohou jednotlivé scény přehrát přímo na místech, kde vznikaly, a zároveň poznat příběhy budov, kolem kterých možná roky procházeli bez povšimnutí,“ komentoval ředitel lázní Karlova Studánka Martin Voženílek.
Dodal, že štáby láká jedinečná dřevěná architektura, horská krajina i neopakovatelná atmosféra lázní. „Věříme, že propojení filmových příběhů, moderních technologií a historie lázní nabídne lidem nový zážitek,“ uzavřel Voženílek.