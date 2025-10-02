Stížnosti místních na zápach z nudlárny nepomohly, zastal se jich až ombudsman

Autor: ,
  15:20
Stavební úřad jedné z obcí v Moravskoslezském kraji pochybil při povolování stavby továrny na těstoviny, místních lidí se zastal veřejný ochránce práv. Postupy úřadů shledal vadnými stejně jako ministerstvo pro místní rozvoj, které rozhodnutí stavebního úřadu zrušilo. Kancelář ombudsmana o tom ve čtvrtek informovala na webu.
Nová výrobna sušených nudlí v Rychvaldu na Karvinsku budí emoce.

Nová výrobna sušených nudlí v Rychvaldu na Karvinsku budí emoce. | foto: Adolf Horsinka, MAFRA

Michal Martínek (vlevo) a David Mihočka se snaží dokázat, že nová výrobna...
Nová výrobna sušených nudlí v Rychvaldu na Karvinsku budí emoce.
Michal Martínek (vlevo) a David Mihočka se snaží dokázat, že nová výrobna...
Michal Martínek (vlevo) a David Mihočka se snaží dokázat, že nová výrobna...
5 fotografií

Na ombudsmana se obrátila dívka ze sousedství továrny. Problémem byl zápach, hluk, zvýšený provoz a světelný panel s názvem továrny.

Na počátku stál podle ombudsmana nesprávný postup stavebního úřadu. Udělil povolení ke stavbě výrobní haly, aniž by jednal s lidmi z okolí jako s účastníky řízení.

Olejové peklo. Obcí se line zápach z nudlárny, děti tu nechtějí chodit ven

„Z žádosti o povolení stavby muselo být zřejmé, že obyvatelé žijící poblíž mohou být záměrem přímo dotčení na svých právech. A to jak při výstavbě, tak při následném provozu haly. Proto neměli být jako účastníci řízení opomenuti,“ vyhodnotil ombudsman Stanislav Křeček.

Tím však pochybení úřadu nekončí. Továrna podle ombudsmana vyrostla do podoby, která se zásadně liší od schváleného projektu. Pootočila se, změnila rozměry i konstrukční řešení.

Teprve když byl investor s těmito pracemi téměř hotov, požádal stavební úřad o takzvanou změnu stavby před dokončením. Ten si podle ombudsmana ale řádně neověřil skutečný stav rozestavěnosti stavby a změny schválil.

Nová výrobna sušených nudlí v Rychvaldu na Karvinsku budí emoce.
Michal Martínek (vlevo) a David Mihočka se snaží dokázat, že nová výrobna sušených nudlí v Rychvaldu na Karvinsku představuje velký problém.
Nová výrobna sušených nudlí v Rychvaldu na Karvinsku budí emoce.
Michal Martínek (vlevo) a David Mihočka se snaží dokázat, že nová výrobna sušených nudlí v Rychvaldu na Karvinsku představuje velký problém.
5 fotografií

„Považuji za podstatné, aby stavební úřad neřešil změny od stolu, ale jel se vždy přesvědčit o skutečné fázi stavby přímo na místo. Pokud zjistí, že odchylky oproti schválenému projektu již byly provedeny, měl by zahájit řízení o odstranění stavby,“ uvedl Křeček.

Stížnosti místních na postup stavebního úřadu nepomohly. Podle krajského úřadu, který je posuzoval, investor jednal v dobré víře a kvůli dřívějšímu souhlasu stavebního úřadu měl za to, že postupuje správně. Provoz továrny tedy mohl pokračovat.

S tím ombudsman nesouhlasil. Rozhodnutí rozporoval u nadřízeného úřadu, kterým je ministerstvo pro místní rozvoj. To mu dalo za pravdu a nezákonné rozhodnutí o změně stavby zrušilo. Stavební úřad zahájil řízení o odstranění stavby a s lidmi žijícími v blízkosti továrny nyní jedná už jako s účastníky řízení.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Záchranáře v Beskydech „zachraňuje“ nová chata na Javorovém vrchu

Zachraňují lidské životy a přitom často musí sami bojovat s tvrdými podmínkami tam, kde by měli mít dobré zázemí. Zbrusu nová chata horské služby Beskydy na Javorovém vrchu je proto pro záchranáře...

Ostrava - Sparta 0:3, koncert hostů v první půli, domácí šlágr aspoň důstojně dohráli

Sparťanští fotbalisté příští neděli do derby půjdou z první příčky. Pozici lídra snadno uhájili ve šlágru 10. kola Chance ligy v Ostravě. K vítězství 3:0 vykročili velmi slušnou první půlí, kdy dali...

Motor rozcupoval Kometu 8:0, Hradec už není poslední. Kladno pokračuje v trápení

Hokejová extraliga v pátek pokračovala dalšími šesti zápasy osmého kola. První duel rozehrály České Budějovice, které na svém ledě připravily mistrům z Brna pořádnou ostudu - Motor deklasoval Kometu...

O Nové Bazaly budou soutěžit čtyři zájemci, navrhují stadion pro 20 tisíc diváků

O projektování nového fotbalového stadionu na Bazalech mají zájem čtyři architektonické týmy. Termín pro podání přihlášek vypršel, výběrová porota zasedne koncem října. Město má ambici, aby takzvané...

Zvracení i bezvědomí. Kraj postihla vlna otrav dětí syntetickými kanabinoidy

Osm nezletilých během jediného týdne muselo být v Moravskoslezském kraji na konci září hospitalizováno kvůli otravě syntetickými kanabinoidy. Tyto látky jsou nyní běžně dostupné i lidem mladším...

Stížnosti místních na zápach z nudlárny nepomohly, zastal se jich až ombudsman

Stavební úřad jedné z obcí v Moravskoslezském kraji pochybil při povolování stavby továrny na těstoviny, místních lidí se zastal veřejný ochránce práv. Postupy úřadů shledal vadnými stejně jako...

2. října 2025  15:20

Ostrava se zajímá o kulturní život obyvatel. Nejraději mají kino, zjistil průzkum

První komplexní šetření o kulturním chování obyvatel Ostravy si nechalo zpracovat vedení města u agentury STEM. Její výzkumníci jej provedli letos v únoru na vzorku obyvatel starších patnácti let....

2. října 2025  12:54

Září bylo povedené. Michal Kovařčík si chválí třinecké výsledky

Hokejovým Ocelářům Třinec stačil k úterní výhře nad Kometou Brno jeden gól. Třinečtí potvrdili výborný vstup do sezony, byť uznávají, že jejich výkony nejsou nejlepší. „Bodově nám start vyšel, ale...

2. října 2025  11:31

Vůbec mi nepřijde, že bych byl z Tatranu tak dlouho pryč, řekl navrátilec Číž

Nastříleli mistrovskému Nymburku 91 bodů, jenže na výhru to basketbalistům NH Ostrava ve druhém kole národní ligy nestačilo. Prohráli 91:99. „Tohle mrzí,“ povzdechl si ostravský rozehrávač Adam Číž.

2. října 2025  10:07

Komín opavské Bredy se už nezřítí, část rozebraných cihel použijí stavbaři znovu

Zčásti je rozebraný, zčásti zpevněný. Stavební zajištění pádem hrozícího komína někdejšího obchodního domu Breda v Opavě je u konce. Restaurátoři díky tomu bez rizika pokračují v obnově ikonické...

2. října 2025  9:59

Pyrotechnici prohledali sovětské vojenské cvičiště v Krnově. Našli i části ostré munice

Tři desítky kusů munice a obrovské množství dalších kovových předmětů, které pocházejí z vojenské techniky, objevili pyrotechnici na Kabátově kopci v Krnově. Našli také zbytky kovů z černých skládek.

2. října 2025  6:03

Pardubice - Baník 0:1, domácí hráli dlouho v deseti, rozhodl Almási

Utrpení pardubických fotbalistů nekončí. V dohrávce pátého ligového kola podlehli Baníku Ostrava 0:1 a stále čekají na první vítězství v sezoně. Jejich snahu nabouralo vyloučení stopera Davida Šimka...

1. října 2025  19:53,  aktualizováno  20:07

Krajští radní odvolali ředitele frýdecko-místecké nemocnice. Důvody nejsou jasné

Krajští radní v pondělí odvolali z funkce dlouholetého ředitele Nemocnice ve Frýdku-Místku Tomáše Stejskala. Zdravotnické zařízení je příspěvkovou organizací kraje, který ale odmítá blíže...

1. října 2025  15:11

Dva zranění při shromáždění proti fašismu. Policie zadržela sedm lidí, hledá svědky

Kriminalisté vyšetřují napadení účastníků shromáždění proti fašismu ve Frýdku-Místku z 19. září. Na služebně tehdy skončilo sedm mladíků. Policisté nyní hledají svědky hromadného útoku, při němž dva...

1. října 2025  13:32

Oloupené a zbité krupiérky se bály o život. Začaly si, tvrdí obžalovaný

Jako smyslů zbavený se podle obžaloby choval třiapadesátiletý muž z Dobré na Frýdecko-Místecku, když mu předloni v dubnu v herně v nedalekém Paskově dvě mladé krupiérky odmítly vydat peníze. Podle...

1. října 2025  13:05

Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba
Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba

Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba

Zkrachovalou ostravskou huť převzala firma exministra. Plánuje výrobu i propouštění

Zkrachovalou huť Liberty Ostrava ve středu převzala společnost Nová Huť Martina Peciny. Hodlá pokračovat ve výrobě, nevyhne se ale dalšímu propouštění. Zároveň nový majitel huti a odbory dohodli...

1. října 2025  10:48,  aktualizováno  11:19

Zvracení i bezvědomí. Kraj postihla vlna otrav dětí syntetickými kanabinoidy

Osm nezletilých během jediného týdne muselo být v Moravskoslezském kraji na konci září hospitalizováno kvůli otravě syntetickými kanabinoidy. Tyto látky jsou nyní běžně dostupné i lidem mladším...

1. října 2025  8:41

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.