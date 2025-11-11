Po osmi letech oprav je téměř hotovo, na posledním setkání dobrovolníci z azylového domu dodělali poslední omítky v interiéru. Na jaře zbývá dokončit podlahy.
„Oslovili mě v azyláku, že potřebují lidi, tak jsem šel. Zedničinu jsem dělal od mládí, jsem takový Ferda Mravenec, tak proč nepomoct dobré věci,“ popsal Alexandr Metelka, který do Karlovic jezdí pracovat už druhým rokem.
Omítky jsou hotové, zbývají podlahy a sítě
Na rychtu parta chlapů vyráží zhruba dvakrát měsíčně. Někdy se jich sejde šest a jedou v plném autě, jindy o něco méně. Pracují bezplatně, jen za stravu, u které společně posedí v čase oběda.
„Roste to pod rukama. Byla to stará ruina a teď je to pěkné. Mám z takových věcí radost,“ řekl další ze stálých dobrovolníků Karel Neborowský. Má se stavebními pracemi zkušenost, býval zedník a v rychtě už dělal podlahy, vyzdívky i spoustu dalších prací.
|
Ty vrahu, píšou mi. Ministr po povodních začal hon na čarodějnice, říká aktivista
Během letošní poslední dobrovolnické akce muži z azylového domu omítli vůbec nejstarší místnost rychty.
„Snažíme se, aby naši klienti získávali a udrželi si pracovní návyky a dovednosti a smysluplně trávili čas. Chlapi jsou šikovní a mají z práce dobrý pocit. Když se vracíme, baví se v autě, jak s tím zase pohli a jak se rychta mění,“ vysvětlil sociální pracovník krnovské pobočky Armády spásy Roman Jaroš.
Dodal, že muži z azylového domu v Krnově pomáhají spravovat karlovickou rychtu už pět let a zájem je z jejich strany poměrně velký. Po povodních na Krnovsku bezplatně pomáhali opravovat i vyplavené domy – osekávali omítky, trhali podlahy či spravovali ploty v patnácti domácnostech.
Na karlovickou rychtu někteří jezdí už od začátku spolupráce Armády spásy a Hnutí Duha Jeseníky a zažili tak téměř celý přerod objektu odsouzeného k zániku v nově spravenou stavbu.
„Jsme téměř před dokončením. Na jaře zbývá dodělat podlahy v přízemí, budou z krásných modřínových desek. A potom sítě – elektřinu, vodu, odpady. Rychta bude sloužit táborům, jako výukové centrum i pro různé programy,“ sdělil Ivo Dokoupil z Hnutí DUHA Jeseníky.
Právě tento spolek v roce 2017 druhý nejstarší objekt v Karlovicích koupil. Dům z půlky 17. století byl v havarijním stavu, měl narušenou statiku a některé zdi bylo nutné podpírat. Hnutí přesto začalo s obnovou.
Sídlo majitele hutí, později rychtáře
„Rychta má velký význam pro místní historii. Od roku 1645 tam sídlil majitel karlovických hutí, měl tam sídlo i kanceláře, v roce 1745 z ní udělali dědičnou rychtu a přistavěli první patro. Sloužila do roku 1918. Opravujeme ji už osmým rokem,“ řekl Dokoupil.
Na odborné věci čerpá spolek granty a dotace, zbytek odpracovávají právě dobrovolníci. Nejen ti z Armády spásy, na rychtě jsou i pravidelné víkendové a letní dobrovolnické akce.
Loni v létě se poprvé rychta otevřela k nahlédnutí i veřejnosti. Takzvané Probouzení rychty se uskuteční i letos.