Z ruiny na spadnutí je výstavní památka. Muži z azylového domu opravují rychtu

Žaneta Motlová
  14:18
Ráno cesta z Krnova do Karlovic, během dne práce na omítkách, odpoledne návrat zpátky. Muži bez domova, klienti krnovského azylového domu Armády spásy, se letos naposledy sešli v karlovické rychtě, kterou jako dobrovolníci pomáhají opravovat. Někdejší ruina se mění ve výstavní historickou památku.
Muži z azylového domu Armády spásy v Krnově dobrovolně pomáhají s opravami...

Muži z azylového domu Armády spásy v Krnově dobrovolně pomáhají s opravami staré rychty v Karlovicích. Ivo Dokoupil z Hnutí Duha Jeseníky (uprostřed) na snímku ukazuje, jak rychta vypadala před obnovou. | foto: Alexandr Satinský, MAFRA

Během poslední letošní šichty dobrovolníci pracovali na omítkách v nejstarší...
Během poslední letošní šichty dobrovolníci pracovali na omítkách v nejstarší...
Poslední šichtu před zimní přestávkou za sebou mají dobrovolníci z krnovského...
Muži z azylového domu na rychtě pracují bezplatně. Jezdí na celý den zhruba...
16 fotografií

Po osmi letech oprav je téměř hotovo, na posledním setkání dobrovolníci z azylového domu dodělali poslední omítky v interiéru. Na jaře zbývá dokončit podlahy.

„Oslovili mě v azyláku, že potřebují lidi, tak jsem šel. Zedničinu jsem dělal od mládí, jsem takový Ferda Mravenec, tak proč nepomoct dobré věci,“ popsal Alexandr Metelka, který do Karlovic jezdí pracovat už druhým rokem.

Omítky jsou hotové, zbývají podlahy a sítě

Na rychtu parta chlapů vyráží zhruba dvakrát měsíčně. Někdy se jich sejde šest a jedou v plném autě, jindy o něco méně. Pracují bezplatně, jen za stravu, u které společně posedí v čase oběda.

„Roste to pod rukama. Byla to stará ruina a teď je to pěkné. Mám z takových věcí radost,“ řekl další ze stálých dobrovolníků Karel Neborowský. Má se stavebními pracemi zkušenost, býval zedník a v rychtě už dělal podlahy, vyzdívky i spoustu dalších prací.

Ty vrahu, píšou mi. Ministr po povodních začal hon na čarodějnice, říká aktivista

Během letošní poslední dobrovolnické akce muži z azylového domu omítli vůbec nejstarší místnost rychty.

„Snažíme se, aby naši klienti získávali a udrželi si pracovní návyky a dovednosti a smysluplně trávili čas. Chlapi jsou šikovní a mají z práce dobrý pocit. Když se vracíme, baví se v autě, jak s tím zase pohli a jak se rychta mění,“ vysvětlil sociální pracovník krnovské pobočky Armády spásy Roman Jaroš.

Dodal, že muži z azylového domu v Krnově pomáhají spravovat karlovickou rychtu už pět let a zájem je z jejich strany poměrně velký. Po povodních na Krnovsku bezplatně pomáhali opravovat i vyplavené domy – osekávali omítky, trhali podlahy či spravovali ploty v patnácti domácnostech.

Muži z azylového domu Armády spásy v Krnově dobrovolně pomáhají s opravami staré rychty v Karlovicích. Ivo Dokoupil z Hnutí Duha Jeseníky (uprostřed) na snímku ukazuje, jak rychta vypadala před obnovou.
Během poslední letošní šichty dobrovolníci pracovali na omítkách v nejstarší místnosti rychty, bohatě zdobené klenbami. Duší celé rekonstrukce je Ivo Dokoupil z Hnutí Duha Jeseníky (vlevo).
Během poslední letošní šichty dobrovolníci pracovali na omítkách v nejstarší místnosti rychty, bohatě zdobené klenbami.
Poslední šichtu před zimní přestávkou za sebou mají dobrovolníci z krnovského azylového domu, kteří pomáhají zachraňovat rychtu v Karlovicích.
16 fotografií

Na karlovickou rychtu někteří jezdí už od začátku spolupráce Armády spásy a Hnutí Duha Jeseníky a zažili tak téměř celý přerod objektu odsouzeného k zániku v nově spravenou stavbu.

„Jsme téměř před dokončením. Na jaře zbývá dodělat podlahy v přízemí, budou z krásných modřínových desek. A potom sítě – elektřinu, vodu, odpady. Rychta bude sloužit táborům, jako výukové centrum i pro různé programy,“ sdělil Ivo Dokoupil z Hnutí DUHA Jeseníky.

Právě tento spolek v roce 2017 druhý nejstarší objekt v Karlovicích koupil. Dům z půlky 17. století byl v havarijním stavu, měl narušenou statiku a některé zdi bylo nutné podpírat. Hnutí přesto začalo s obnovou.

Sídlo majitele hutí, později rychtáře

„Rychta má velký význam pro místní historii. Od roku 1645 tam sídlil majitel karlovických hutí, měl tam sídlo i kanceláře, v roce 1745 z ní udělali dědičnou rychtu a přistavěli první patro. Sloužila do roku 1918. Opravujeme ji už osmým rokem,“ řekl Dokoupil.

Na odborné věci čerpá spolek granty a dotace, zbytek odpracovávají právě dobrovolníci. Nejen ti z Armády spásy, na rychtě jsou i pravidelné víkendové a letní dobrovolnické akce.

Loni v létě se poprvé rychta otevřela k nahlédnutí i veřejnosti. Takzvané Probouzení rychty se uskuteční i letos.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Ostravský chrám za 2,5 miliardy. Nový stadion Bazaly už má svoji podobu

Nové Bazaly

Nový fotbalový stadion Bazaly v Ostravě vznikne podle návrhu urbanistického, architektonického a designového studia L35 Arquitectos z Barcelony. Vítězný projekt se od ostatních v soutěži odlišoval...

Silničáři sundali značku omezující rychlost, radar měřil dál. Řidičům chodí pokuty

Když ŘSD sundalo značku s omezením na 100 km/h, řidiči se oprávněně domnívali,...

Na zřejmě až příliš aktivní postup zaměstnanců Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) nyní doplácejí řidiči, kteří jeli poslední červencový den po obchvatu Frýdku-Místku, součástí dálnice D48. Pracovníci...

Bývalý přítel ji pronásledoval a vyhrožoval, hlásila to, říkají blízcí zavražděné

Ve voze na Karvinsku nalezla policie dvě osoby bez známek života. (26. října...

Z bývalého přítele byla už zoufalá. Několikrát na policii nahlásila, že ji pronásleduje a vyhrožuje. Na to poukazují známí třiapadesátileté ženy, kterou v neděli 26. října v Orlové na Karvinsku...

Baník je po přestřelce v Pardubicích ve čtvrtfinále, Bohemians končí po penaltách

Ostravští fotbalisté jásají po jednom z gólů na hřišti Pardubic.

Ostravští fotbalisté postoupili do čtvrtfinále domácího poháru. V útočném duelu na hřišti Pardubic zvítězili 4:3 v prodloužení. Mezi osmičku nejlepších prošla i Mladá Boleslav, která na Bohemians...

Baník - Jablonec 0:1, hosté jdou zpět do čela tabulky, první místo vystřelil Jawo

Ostravský David Planka (vpravo) uniká Filipu Zorvanovi z Jablonce.

Minimálně do neděle má fotbalová liga nového lídra. Jsou jím hráči Jablonce, kteří v patnáctém kole uspěli na hřišti ostravského Baníku. Vítězství 1:0 a posun do čela tabulky zařídil gólem ve 25....

Pálenice nestíhají, zasypala je bohatá úroda. Sezona se protáhne do dubna

A šup s kvasem do kotle, začíná pálení. Jan Škorvan, majitel pálenice v Radkově...

Sezona, jakou už dlouho nepamatují. A konečně rok, kdy nejspíše nebudou muset sčítat ztráty. Tak hodnotí poslední měsíce provozovatelé pěstitelských pálenic na severu Moravy a ve Slezsku. Pořadníky...

11. listopadu 2025  11:11

Roky se stavěly jen dálnice, kraj teď ale nutně potřebuje obnovu železnice

Do Krnova by také měla vést vysokorychlostní trať.

Po letech, kdy se řešila hlavně obnova průmyslu a zaměstnanost, s důrazem na stavbu dálnic, přichází na řadu i železniční infrastruktura. Ale třeba peníze pro stavbu VRT nejsou jisté. Moravskoslezský...

11. listopadu 2025  6:48

Infarkt v Beskydech. Vrtulník stihl vzletět těsně před setměním, pak už by nemohl

Nedělní zásah leteckých záchranářů v Beskydech proběhl v posledních desítkách...

V neděli odpoledne se na tísňovou linku 155 dovolal muž s bolestí na hrudi, který pobýval na chatě v Beskydech poblíž Ostravice. Protože se jednalo o špatně přístupný terén a mužovy obtíže...

10. listopadu 2025  15:37

Liberty Ostrava bude muset propustit až 250 lidí, oznámil generální ředitel

Válcovna plochých výrobků se v areálu Liberty Ostrava opět rozjela. (24. ledna...

Společnost Liberty Ostrava propustí asi 250 lidí, řekl České televizi generální ředitel Radek Strouhal. Nepůjde podle něj o zaměstnance přímo z výroby, ale například z údržby. Pro výrobu podnik lidi...

10. listopadu 2025  14:19

Do Českého domu se nastěhují děti, přístavba nezastíní vzhled historické budovy

Frýdek-Místek zrekonstruuje Český dům podle projektu architektů vedených...

Vnitřní zateplení a dřevěnou přístavbu se dvěma tělocvičnami obsahuje vítězný návrh architektonické soutěže na rekonstrukci někdejšího Českého domu ve Frýdku-Místku. Historická budova má po přestavbě...

10. listopadu 2025  14:05

Fenka spadla do patnáctimetrové studny, z vody ji museli vytahovat hasiči

Fena přežila pád do patnáctimetrové studny, ven jí pomohli hasiči

Zachránit psa z hluboké studny se podařilo hasičům ve čtvrtek v Chotěbuzi na Karvinsku. Jeden z hasičů se pro fenku už za tmy spustil na laně a zvíře vytáhl.

10. listopadu 2025  12:26

Nová expozice ukáže „novojičínské Pompeje“ z období husitských bouří

Odebírání keramických nádob z varné podesty pece.

Nevšední expozice vznikne v Novém Jičíně v jednom ze soukromých historických domů. Při jeho nedávné rekonstrukci se totiž archeologům podařilo objevit pozůstatky původního trojdílného středověkého...

10. listopadu 2025  10:35

Největší rybník v kraji vydal své bohatství. Na místě pasovali i nové rybáře

Rybáři o víkendu vylovili Bezruč, největší chovný rybník na severu Moravy a...

Tradiční výlov rybníka Bezruč u Jistebníku na Novojičínsku začal v pátek 7. listopadu a skončil v neděli za velkého zájmu návštěvníků, kteří si na místě kupovali ryby, jež ve vodě vyrostly. Kromě...

10. listopadu 2025  8:36

Ostravské basketbalistky nezačaly dobře, ale KP Brno přeskákaly. Dařilo se cizinkám

Marina Ewodová z SBŠ Ostrava se tlačí kolem Kateřiny Galíčkové z KP Brno.

Basketbalistky SBŠ Ostrava v posledním utkání před reprezentační pauzou porazily v 8. ligovém kole KP Brno 74:71. Svěřenkyně trenérky Ivety Raškové si připsaly sedmou výhru v sezoně a vedou tabulku o...

9. listopadu 2025  19:51

Místo šedého eternitu oranžové bobrovky. Šikmý kostel v Karviné promění střechu

Karvinsko má být s koncem šachet dobrou adresou. Podle zástupců měst by k tomu...

Kostel sv. Petra z Alkantary v Karviné, známější pod lidovým názvem šikmý kostel, se částečně promění. Svatostánek známý z trilogie spisovatelky Karin Lednické už nutně potřebuje opravy, zejména je...

9. listopadu 2025  17:02

Řidič ujel policistům s kradenou dodávkou za hranice, pomohli kolegové v Polsku

Transportersraz 2024

Polská policie pomohla kolegům z Česka při dopadení dvojice mužů, kteří ujížděli ukradenou dodávkou Volkswagen Transporter. S odvoláním na policii v polském Slezském vojvodství o tom informují polská...

9. listopadu 2025  16:54

Liberec - Karviná 6:0, exhibice domácích, hosté hráli od 13. minuty v deseti

Liberečtí hráči slaví vedení nad Karvinou.

Suverénní záležitost, krutá demolice. Zápas 15. kola první fotbalové ligy mezi Libercem a Karvinou patřil jednoznačně severočeskému týmu. Domácí vedli už od deváté minuty zásluhou Krollise, duel pak...

9. listopadu 2025  12:45,  aktualizováno  15:26

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.