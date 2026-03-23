Ostrava se rychlovlaky spojí s Polskem asi dřív než s Prahou. Česko zvažuje, jak dál

Darek Štalmach
  5:53
Rychlovlaky mohou z Ostravy o dost dříve zajíždět do Polska než do Prahy. Zatímco v Polsku totiž už mají narýsovaný jasný plán, jak bude vypadat výstavba vysokorychlostní trati (VRT) mezi Katovicemi a Ostravou, česká Správa železnic zatím pořádně nezná ani svůj letošní rozpočet.
ilustrační snímek | foto: Shutterstock

Správa železnic (SŽ) ani neví, kolik peněz bude mít na výkupy pozemků pro přípravu tratě mezi Prosenicemi na Přerovsku a Ostravou.

A není jasné ani to, kdy a jak se tato důležitá trať bude stavět. Nové vedení ministerstva dopravy se zatím nerozhodlo, zda bude stavba vysokorychlostní trati do Ostravy patřit mezi vládní priority.

„Nemůžeme si je teď dovolit, pokud bychom je platili tak, jak byly připraveny nebo zamýšleny,“ uvedl v nedávném rozhovoru pro iDNES.cz ministr dopravy Ivan Bednárik s tím, že původní rozpočet na vysokorychlostní síť ve výši 1,2 bilionu korun je pro stát nereálný.

Část projektů podle něj nedává smysl z hlediska mobility a hospodářského efektu, a proto je potřeba původně navrhovanou síť VRT 6 osekat. Úsek do Ostravy by však měl v plánech stavby vysokorychlostních tratí zůstat.

„Odhadem zbude 700 miliard korun. Pokud to nedokážeme profinancovat tak, aby se to nepřepsalo do státního dluhu, může to mít multiplikační efekt, ale je to tak velký objem peněz, že nebudu tvrdit, že takhle to bude,“ dodal ministr s tím, že konečné rozhodnutí padne zřejmě v létě.

Nová éra železnice v Česku. Na Moravě začala stavba první tratě pro rychlovlaky

Zcela odlišný tón zaznívá od našich severních sousedů. Mluvčí polské společnosti Centralny Port Komunikacyjny (CPK) Agnieszka Stefańska-Krasowska potvrzuje, že projektování úseku k českým hranicím běží naplno.

„Pokračují projekční práce. Souběžně s nimi je ve velmi pokročilé fázi proces získávání schválení studie EIA,“ uvedla mluvčí CPK s tím, že Polsko na tyto přípravy získalo v červnu 2025 od Evropské unie dotaci ve výši téměř 80 milionů zlotých. Schválení studie EIA očekávají zástupci CPK na konci letošního roku.

„Stavět by se mohlo začít v roce 2032, ukončení stavebních prací na celé trati je plánováno na rok 2037,“ upřesnila polská mluvčí.

Úsek vysokorychlostní trati Moravská brána mezi Prosenicemi a Ostravou je přitom nejpokročilejším projektem v rámci republiky. Projekt už získal potřebné schválení studie EIA, loni v srpnu začaly první výkupy pozemků.

„Po vytyčení hranic potřebných pozemků a zajištění znaleckých posudků na jejich obvyklou cenu budou konečné výkupní ceny stanoveny násobnými koeficienty v souladu se zákonem o urychlení výstavby strategicky významné infrastruktury,“ přiblížil další kroky mluvčí Správy železnic Dušan Gavenda.

Mapa předpokládané sítě vysokorychlostních vlaků v České republice. Zřejmě se ještě bude měnit. (20. března 2026)

Doplnil, že do roku 2028 se předpokládá vykoupení devadesáti procent parcel. Navzdory tomu však nejbližší budoucnost příprav VRT úplně jasná není. Správa železnic zatím nemá jasno třeba ani o tom, kolik peněz letos na přípravu VRT bude mít.

„Zatím se ještě konkrétní částka říct nedá, o rozdělení prostředků na přípravu staveb mezi jednotlivé chystané projekty se teprve rozhodne podle projednání výsledného rozpočtu s ministerstvem dopravy a návazně pak podoby investičního plánu SŽ,“ vysvětlil Gavenda.

Pomalé přípravy mohou regionu škodit. Například někdejší starosta Bohumína Petr Vícha už dříve varoval před výrazným zpožděním za polskou stranou. „Polsko se v záměru vybudování vysokorychlostní trati posunulo hodně dopředu. Poláci jsou připraveni, zatímco náš stát ještě hledá tužku,“ upozornil politik.

