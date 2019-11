Z Ostravy do Brna za 45 minut, stavba rychlodráhy začne za šest let

Zatím to zní jako fantazie. Vlakové soupravy jedoucí rychlostí až 320 kilometrů v hodině by vzdálenost mezi Ostravou a Brnem zvládly jen za přibližně tři čtvrtě hodiny.

Podle Správy železniční dopravní cesty (SŽDC) se to do zhruba deseti let může stát skutečností.

„Právě na trase Ostrava – Přerov – Brno už začaly geodetické práce, od září zpracováváme studii proveditelnosti. Se zahájením výstavby počítáme v roce 2025 a do roku 2030 by tam vlaky mohly začít jezdit,“ potvrdil Petr Provazník, projektový manažer vysokorychlostních tratí SŽDC.

Moderní trať povede nejčastěji souběžně se stávajícími železničními koridory, případně vedle dálnice D1. „Půjde o zcela novou dvoukolejnou trať, nepotřebuje však takovou šířku jako například nové dálnice. Stačí přibližně šíře její poloviny,“ řekl Provazník.

Soudní spory o pozemky? Ano, ale až po stavbě

Pozemky SŽDC zatím neřeší, nejprve totiž musí získat územní rozhodnutí. „Předběžně ale se zahájením výkupů počítáme někdy v letech 2021 a 2022 a budeme připraveni využít všech legislativních možností přípravy veřejně prospěšné stavby,“ naznačil manažer SŽDC.

Náměstek hejtmana pro dopravu Jakub Unucka podotkl, že to znamená upřednostnění stavby před případnými soudními spory s vlastníky pozemků, pokud se nedohodnou na ceně.

Plán výstavby vysokorychlostních tratí v ČR

Unucka je ohledně úseku mezi Ostravou a Brnem optimistický, mnohem složitější prý bude stavba mezi Brnem a Prahou. „Tam vysokorychlostní trať není v rozvojových mapách, takže to podle mého odhadu potrvá mnohem déle než u nás,“ řekl.

Pro obyvatele kraje se má zrychlit i cestování do Prahy, aniž by využili rychlodráhy. Ta totiž má, podle Jakuba Unucky, uvolnit současný koridor Ostrava – Olomouc – Praha natolik, že by to mohlo přinést dobu jízdy jen zhruba dvě a půl hodiny.

Podle Unucky bude mít moderní železnice pro kraj stejný význam jako přivedení kolejí v 19. století. „Jestliže dosud se mladí lidé stěhují za prací například do Brna, tak vzhledem k dojezdovým časům to už nebude zapotřebí,“ vysvětlil.

Rychlovlaky mají zastavovat jen v krajských městech, v Ostravě se počítá se Svinovem. „V Evropě u konečných stanic vyrostly nové supermoderní čtvrti,“ zmínil Unucka možnou proměnu lokality.

Bohumín má s tratí zatím jen patálie

Na druhé straně má trať vést až do Varšavy, k chystanému letišti, které má být největší v Evropě.

Jen patálie má zatím s rychlodráhou Bohumín. Vinou pěti variant napojení české na polskou je totiž zablokován rozvoj celé severní části města. „Stručně řečeno, pokud tam někdo chce stavět, tak má smůlu,“ povzdychl si bohumínský starosta Petr Vícha.

Bohumín nedávno podal stížnost k vrchnímu soudu, ale podle Víchy zatím nic nenasvědčuje rychlé dohodě.

„Novou trať však určitě podporujeme, byť například plán vést koleje tunelem pod současným nádražím si technicky neumím představit,“ poukázal Vícha.