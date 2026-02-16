České dráhy obnoví přímý spoj, o kterém zpívá Mládek. Vlak pojede jen jednou týdně

Žaneta Motlová
  11:11
V polovině prosince jej zrušili, od března pojede znovu. Opavu s Prahou opět propojí přímý rychlík Českých drah, národní dopravce ale snižuje frekvenci spojů. Místo třikrát týdně tam a zpět trasu mezi Opavou a Prahou napřímo vlak zdolá jednou týdně. Zástupci Opavy jednají o dalším navýšení počtu přímých spojů.

Zprávy z dráhy

Sledovat další díly na iDNES.tv

Spoj proslavil Ivan Mládek svou písní Rychlík jede do Prahy, přičemž rým Z Opavy, z Opavy jede rychlík do Prahy...takřka zlidověl.

„Od 6. března 2026 pojede znovu přímé vlakové spojení Prahy s Opavou. Cestující už vyhledají spoj v jízdních řádech a probíhá i prodej jízdenek a rezervací,“ potvrdil Petr Šťáhlavský z tiskového oddělení Českých drah.

Protože rychlík opět pojede na podnikatelské riziko Českých drah bez dotace radnic či kraje, mění dopravce model jeho provozu.

„Vlak pojede jednou týdně z Prahy do Opavy v páteční odpolední špičce a jednou týdně v nedělní odpolední špičce z Opavy do Prahy. Jedná se o dny a časové období s nejvyšší poptávkou,“ dodal Šťáhlavský.

České dráhy své přímé rychlíky Opava-Praha zrušily ke 14. prosinci loňského roku. Důvodem byla ekonomika zájem cestujících byl tak malý, že se to nevyplatilo. Opavě zůstalo přímé spojení s Prahou pod hlavičkou konkurenčního RegioJetu s jedním spojem tam a zpět denně. A strhla se vlna kritiky.

ČD: Rozšíření spojů je stále otevřené

Z Opavy totiž přímý rychlík Českých drah před zrušením vyjížděl třikrát do týdne před šestou ranní a v Praze byl za zhruba tři a půl hodiny. Zhruba o půl hodiny dříve tutéž trasu denně jezdil RegioJet. Rychlík Českých drah od půlky prosince zmizel, RegioJet posunul odjezdy o hodinu později. A brzký ranní spoj začal chybět.

S oběma dopravci jednali zástupci opavské radnice. „Naším cílem je, aby se Opavané a lidé z okolí dostali do Prahy co nejdříve ráno, bez zbytečných přestupů a komplikací. Jednáme od prosince,“ vysvětlil primátor Tomáš Navrátil.

S Českými drahami minulý týden řešil otázku návratu vybraných spojů i v dalších dnech. „Rozšíření spojení mezi Opavou a Prahou je otevřené,“ potvrdil jednání Šťáhlavský.

Primátor Navrátil zároveň oslovil i RegioJet. „Jednal jsem také se společností RegioJet, která své spoje posunula o hodinu. Bohužel své rozhodnutí měnit nechce,“ komentoval Navrátil.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Karviná - Slavia 1:3, Bořilova vítězná teč. Náročný zápas zlomil favorit po přestávce

Slávističtí fotbalisté se radují z gólu na hřišti Karviné.

Slávističtí fotbalisté v duelu 22. ligového kola zvítězili v Karviné 3:1 a druhé Spartě, která v neděli večer nastoupí proti Hradci Králové, odskočili na čele tabulky na rozdíl osmi bodů. Po pauze...

V Česku napadlo až 15 cm sněhu. Problémy měli hlavně v Moravskoslezském kraji

Zimní počasí se vrací do Moravskoslezského kraje, náledí komplikuje dopravu...

Na jihu Čech a východě Moravy a Slezska přes noc napadlo místy až deset centimetrů sněhu, v Beskydech i kolem 15 centimetrů. Na facebooku to uvedl Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ), před...

Opava začíná bourat Slezanku. Podívejte se dovnitř naposledy před demolicí

9. února 2026 v 11.00 se začala psát nová historie Horního náměstí v Opavě....

V Opavě odstartovala jedna z nejvýznamnějších proměn historického centra města za posledních několik desetiletí. Zástupci radnice dnes předali někdejší obchodní dům Slezanka lemující jižní část...

Evropa páchá hospodářskou sebevraždu, shodují se moravskoslezští průmyslníci

Stovky odborářů se sešly v Ostravě na mítinku na podporu evropského průmyslu....

Společný protest odborářů, zástupců firem z kraje a politiků na podporu evropského průmyslu minulý týden v Ostravě upozornil na složitou situaci průmyslových firem v regionu. Zástupci firem pak...

Stavbu obchvatu nezbrzdily ani mrazy, Opava má nakročeno k unikátu

Stavba další části jižního obchvatu Opavy je v plném proudu bez ohledu na...

Ani zima nezastavila stavbu dalšího úseku jižního obchvatu Opavy poblíž Otic, propojky výpadovek na Hradec nad Moravicí a Olomouc. Na rozdíl od dřívějších projektů zde postup prací teploty hluboko...

České dráhy obnoví přímý spoj, o kterém zpívá Mládek. Vlak pojede jen jednou týdně

ČD obnovuje spoj, o kterém zpívá Ivan Mládek

V polovině prosince jej zrušili, od března pojede znovu. Opavu s Prahou opět propojí přímý rychlík Českých drah, národní dopravce ale snižuje frekvenci spojů. Místo třikrát týdně tam a zpět trasu...

16. února 2026  11:11

Působení ve Slavii mi otevřelo oči, řekl karvinský Kačor, když jí dal gól

Karvinský záložník Pavel Kačor se raduje z gólu proti Slavii.

Na polovině hřiště obral o míč Tomáše Chorého, namířil si to přímo k bráně a před pokutovým územím vystřelil přesně k levé tyči. Góóól! Karvinský odchovanec Pavel Kačor ve svém devátém prvoligovém...

15. února 2026  21:12

Liberec - Ostrava 1:0, rozhodl Mahmič, jehož gól se dlouho zkoumal

Liberecká radost v zápase proti Baníku Ostrava. Zleva Krollis, Stránský, Mašek...

Liberečtí fotbalisté po minulé porážce v Plzni na své cestě za evropskými poháry zabrali a v utkání 22. kola Chance ligy porazili o záchranu bojující Ostravu 1:0. Krátce po poločase rozhodl Mahmič,...

15. února 2026  14:51,  aktualizováno  17:35

Loučení úpravny uhlí Dolu ČSM, provoz na konci února definitivně skončí

Poslední vytěžené uhlí na Dole ČSM u Karviné se ještě musí roztřídit. Úpravna...

Do konce února bude fungovat úpravna uhlí, která třídí a zpracovává vytěžené uhlí z Dolu ČSM ve Stonavě na Karvinsku. Šachta těžbu ukončila na přelomu ledna a února.

15. února 2026  14:17

Házenkáři Karviné i přes oslabení získali dvoubrankový náskok v Evropském poháru

Matěj Nantl, pivot karivnských házenkářů, se raduje z gólu.

Byť jejich tým připomíná lazaret, házenkáři Baníku Karviná vstoupili do osmifinále Evropského poháru vítězně. Doma v sobotu porazili Balatonfüredi 30:28 (13:12). Odveta v Maďarsku je na programu 22....

15. února 2026  13:48

V Česku napadlo až 15 cm sněhu. Problémy měli hlavně v Moravskoslezském kraji

Zimní počasí se vrací do Moravskoslezského kraje, náledí komplikuje dopravu...

Na jihu Čech a východě Moravy a Slezska přes noc napadlo místy až deset centimetrů sněhu, v Beskydech i kolem 15 centimetrů. Na facebooku to uvedl Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ), před...

15. února 2026  9:50

Nový Jičín je historickým městem kraje, teď se utká v republikové konkurenci

Nový Jičín

Krajským titulem Historické město roku 2025 se pyšní Nový Jičín. K získání ocenění mu pomohla nejen péče o památky, ale i zpřístupnění kostelní věže či pravidelné akce na náměstí. Soutěž hodnotí...

15. února 2026  6:50

Basketbalisté Pardubic dál válí. Jasnou výhru proti Ostravě režíroval Bryant

Joe Bryant z Pardubic (vpravo) vede míč v utkání basketbalové ligy s Ostravou.

Rozjetí basketbalisté Pardubic smetli v 5. kole ligové nadstavby Ostravu 109:72. V souboji druhého s posledním týmem skupiny A1 prohrávali jen v úvodu, pak Joe Bryant trojkou vyrovnal na 5:5 a v...

14. února 2026  21:09

Bořil se vsadil s trenérem. A vyhrál! Snad miliardáři v lize zainvestují do terénů, řekl

Slávistický brankář Jindřich Staněk drží míč, stojí nad ním kapitán Jan Bořil.

Vítězným gólem na hřišti Karviné obránce slávistických fotbalistů Jan Bořil vyrovnal své střelecké maximum ze sezony 2020/2021, kdy v lize rovněž vstřelil tři góly. „Mám sázku s trenérem a myslím, že...

14. února 2026  19:39

Karviná - Slavia 1:3, Bořilova vítězná teč. Náročný zápas zlomil favorit po přestávce

Slávističtí fotbalisté se radují z gólu na hřišti Karviné.

Slávističtí fotbalisté v duelu 22. ligového kola zvítězili v Karviné 3:1 a druhé Spartě, která v neděli večer nastoupí proti Hradci Králové, odskočili na čele tabulky na rozdíl osmi bodů. Po pauze...

14. února 2026  17:23,  aktualizováno  18:44

Prémiová kojenecká výživa Kendamil: když důvěra začíná u složení
Prémiová kojenecká výživa Kendamil: když důvěra začíná u složení

Důvěra se u kojenecké výživy rodí z drobných rozhodnutí – a často začíná u složení. A právě proto Kendamil staví své receptury na plnotučném...

Ostravští strážníci budou lépe chránění, dostanou skryté balistické vesty

Skryté balistické vesty pro strážníky testují například v Českých Budějovicích....

Vedení Ostravy vylepší výbavu příslušníků městské policie o nové ochranné vesty. „Strážníci sice mají vesty, které si vozí v autech, ale v zájmu jejich bezpečnosti i komfortu jsme se rozhodli pořídit...

14. února 2026  16:40

Muž se vážně zranil po výbuchu kotle na tuhá paliva. Přiletěl pro něj vrtulník

Vrtulník záchranné služby musel do akce.

Pětašedesátiletý muž utrpěl v pátek večer rozsáhlé popáleniny při výbuchu kotle na tuhá paliva v Lesních Albrechticích na Opavsku. Záchranáři muže letecky transportovali do Fakultní nemocnice...

14. února 2026  9:40

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.