Zájem o poradnu s názvem Rychlá rada zase stoupá. Pomáhá nejen živnostníkům

Po krátkém letním uvolnění znovu stoupá zájem o aplikaci Rychlá rada. Ta pomáhá lidem orientovat se ve vládních opatřeních zaměřených na omezení šíření koronaviru.

„Hlavním důvodem zavedení Rychlé rady byl fakt, že když vláda zavírala v březnu ekonomiku, vyhlašovala jednotlivá opatření na tiskových konferencích. Ale lidé často nevěděli, jak se ve všem zorientovat, řada těch pomocí ještě nebyla připravena,“ uvedl Martin Radvan, vedoucí odboru regionálního rozvoje a cestovního ruchu krajského úřadu v Ostravě.

„Dali jsme dohromady tým, který lidem pomáhá se v tom všem orientovat. K tomu jsme vytvořili rozcestník, který pomáhá najít odpovědi na nejčastější otázky,“ dodal.



K členům týmu, který podnikatelům a živnostníkům v nesnázích pomáhá, se vedle krajských úředníků připojili i zástupci Krajské hospodářské komory, CzechInvestu a dalších obdobných agentur. Provoz poradny je pro tazatele zdarma.

„Ozvat se může kdokoli, kdo byl vládními zásahy omezen na podnikání. Obrací se na nás podnikatelé, dohodáři i zaměstnanci, třeba z malých firem, kde jim zaměstnavatel neumí vysvětlit, na co všechno mají v případě problémů nárok,“ popsal okruh nejčastějších tazatelů vedoucí odboru.

Složitý dotaz? Pomůže online schůzka

Od začátku provozu internetové stránky navštívily tisíce zájemců o informace.

„Jen od dubna do konce května se na stránky přihlásilo přes 15 tisíc internetových uživatelů, celkově jsme do září pomohli vyřešit 140 dotazů, včetně řady online nebo osobních konzultací,“ přiblížil zájem náměstek hejtmana Jan Krkoška.

„U složitějších případů, pokud sami neznáme odpověď, umíme tazatelům zprostředkovat i možnost online schůzky s odborníkem na daný problém,“ doplnila pracovnice poradny Miriam Šustková.



Nejvíce otázek na Antivirus a Pětadvacítku

Křivka návštěvnosti webu byla v dubnu podle Radima Fojtíka z odboru regionálního rozvoje v podstatě exponenciální. V dalších měsících sice zájem postupně opadal, nyní se ale zase zvyšuje.

„Jde o několik stovek lidí denně. Víme také, na které stránky podpory se návštěvníci nejčastěji dívají. Nejvíce je zajímaly odpovědi na otázky k programům Antivirus a Pětadvacítka,“ vysvětlil Fojtík.

Poradna na svých stránkách postupně upozorňovala i na podporu podnikatelům poskytovanou jednotlivými obcemi. Aby nebyl web zahlcen a pro větší přehlednost stránek, odstraňují pracovníci poradny po ukončení jednotlivých podpor neaktuální odkazy.

Nejtěžší období na začátku dubna

„Základní tým projektu tvoří čtyři lidé. Máme rozvržené směny, na dotazy umíme odpovědět od několika desítek minut do několika hodin podle toho, jak jsou experti ve složitějších případech dostupní,“ popsal pozadí celého projektu Radim Fojtík. „Nejtěžší to bylo hlavně na začátku dubna, kdy ani vláda často nevěděla, jak co bude.“

V současnosti tým Rychlé rady zřejmě čeká další kolo zvýšeného nasazení.

„Máme vnitřní snahu odpovědět tazatelům do 24 hodin, ale v drtivé většině případů býváme rychlejší,“ popisuje běžný provoz poradny Miriam Šustková. „Máme sice provozní hodiny od 9 do 17 hodin, ale často odpovídáme i mimo tuto dobu.“