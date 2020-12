„Silnice smrti“ už není, po rozšíření se z ní stal nový úsek D48

„Ještě v průběhu dneška zmizí směrové desky a ihned poté bude stavba uvedena do provozu,“ informoval ráno ředitel ŘSD Radek Mátl.

Přestavba podle něj byla nezbytná zejména z důvodu zvýšení bezpečnosti provozu. Jen za posledních dvanáct let na silnici přišlo o život 23 lidí.



Na rovném úseku řidiči nerespektovali omezení rychlosti na 90 km/h, a v některých případech dokonce přejížděli přes všechny pruhy do opačného směru jízdy.

Tomu je nyní konec.



„V rámci stavby došlo mimo jiné k rozšíření silnice do standardní dálniční kategorie, vybudování nové vozovky v obou jízdních pásech a k doplnění středního dělícího pruhu. Byla osazena svodidla vyšší zádržné úrovně a došlo k úpravě vodorovného a svislého dopravního značení,“ dodal Radek Mátl.

Nově otevřený úsek mezi Rybí a Rychalticemi.

Výstavba více než desetikilometrového úseku Rybí-Rychaltice začala v květnu 2017.

Navazuje na už fungující úsek dálnice do Frýdku-Místku.



Do konce roku 2022 by měl být dokončen obchvat Frýdku-Místku, čímž by pak dálnice D48 dovedla řidiče až k hranicím s Polskem.

ŘSD zároveň zprovoznilo tříkilometrový obchvat Skotnice s napojením na silnici I/58. Zajistí odvedení tranzitní dopravy z centra obce.



Obchvat Skotnice.

„Dojde k výraznému snížení hluku i emisí. Technickou zajímavostí stavby je 150 metrů dlouhý hloubený tunel, který je veden pod Prchalovem,“ řekl k novému obchvatu Radek Mátl.

Nový úsek podle náměstka hejtmana pomůže při rozvoji mošnovského letiště.

„Chystáme tam velké přepravní centrum. To by mělo v sobě spojovat minimálně tři druhy dopravy – silniční, železniční a leteckou,“ uvedl Jaroslav Kania.

