Nový světový rekord. Rybáři ve Slezsku chytili sumce dlouhého 292 centimetrů

Dalibor Maňas
  9:09
Pár kilometrů od Karviné, v polském Rybniku, se tamním rybářům podařil ojedinělý kousek. Z Rybnického jezera vytáhli dva muži o víkendovém soutěžním klání sumce o délce 292 centimetrů. Překonali tak světový rekord. Organizátoři soutěže rybu změřili a poté ji pustili zpátky do vody.

Rekordní úlovek se povedl na víkendové rybářské soutěži v Rybniku. „Krzysztof Pyra a Adrian Gontarz z Polské rybářské akademie v laguně Rybnik ulovili sumce rekordmana,“ informoval Dzennik Zachodni.

Slezští rybáři se v Rybniku sešli na Mikado Cupu, který se odehrával na rybnické laguně. Jednalo se o dvoudenní rybářskou soutěž dvojic, které lovily z lodi.

„Obrovský sumec byl na břeh vytažený 19. října. Byla dlouhý 292 centimetrů. Jedná se o nový světový rekord v rybolovu,“ popsali v Dzenniku Zachodnim s tím, že světový rekord byl ve Slezsku překonán o sedm centimetrů.

Krzysztof Pyra a Adrian Gontarz z Polské rybářské akademie ulovili na Rybnickém jezeře sumce rekordmana o délce 292 centimetrů.

Fotogalerie

zobrazit 2 fotografie

Sumec byl ulovený technikou přívlač, tedy nahazováním a vytahováním umělé nástrahy, která se používá při lovu dravých ryb.

„Rybnické jezero je známé rekordními dravými rybami,“ poznamenali v Dzenniku Zachodnim. Největší tamní ulovené kusy měly přes dva metry a vážily přes 100 kilogramů.

Kde se to zastaví? Rybář Vágner opět zlomil rekord, sumec měřil přes 270 cm

Rybnická laguna, známá také jako Rybnické jezero, je umělá nádrž o rozloze 4,5 kilometrů čtverečních, která přehrazuje vody řeky Rudy s přehradou v Rybniku Stodoły. Byla vytvořena pro potřeby elektrárny v Rybniku.

V nádrži žije mnoho druhů ryb a podle odborníků je považována za jednu z nejlepších rybářských lokalit v Polsku. Asi před dvanácti lety tam byla například chycena býložravá piraňa.

Tuzemský rekordman

Mezi nejznámější české rybáře patří Jakub Vágner, který za netradičními úlovky vyráží po celém světě. Nedávno opět posunul český rekord, když chytil sumce, který měří 272 centimetrů.

Další rekordní kus rybáře Vágnera. Obří sumec si v přehradě bral metry šňůry

Jen dva týdny předtím přitom slavil pokoření této mety s úlovkem dlouhým 268 centimetrů. „Když jsem před 14 dny chytil sumce o délce 268 centimetrů, ani ve snu by mě nenapadlo, že se letos setkám s ještě větším obrem,“ napsal Vágner v příspěvku na Facebooku.

A dodal, že vůbec poprvé v Česku překonal hranici 270 centimetrů.

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

Vstoupit do diskuse (3 příspěvky)

Nejčtenější

Metoda z Beskyd na zadržení vody se šíří po Česku. Jámy oslabí sucho i povodně

Stačí bagr, který vyhloubí řadu děr, a voda po dešti místo toho, aby rychle odtékala pryč, se naopak zachytává. Metoda, kterou před pěti lety začali používat ochránci přírody v Beskydech, se začíná...

Uprchlý exposlanec Petr Wolf míří z vězení v Paraguayi do Česka. Požádal o vydání

Jeden z nejznámějších uprchlíků, bývalý poslanec za ČSSD Petr Wolf, který utekl ze země, aby se vyhnul trestu za dotační podvod, by měl být v tuto chvíli na cestě do vlasti. „Letí z Jižní Ameriky....

Jágrův vítězný návrat i Pešánovo utrpení. Kometa padla, Litvínov dál tápe

Jaromír Jágr naskočil na led a přispěl k výhře Kladna 3:1 nad rozjetými Vítkovicemi. V dalších zápasech 15. extraligového kola pardubičtí hokejisté potvrdili, že na Liberec se jim nedaří, a podlehli...

Sparta doma přehrála Kometu, Třinec se osamostatnil na čele. Slaví i Pardubice

Na čele hokejové extraligy se po 16. kole osamostatnil Třinec, který má navíc dva zápasy k dobru. V Liberci zvítězil těsně 1:0 a využil zaváhání Komety v souboji na Spartě (1:4). Výhry se po dvou...

Řev a rvačky na dětském hřišti. Z našeho sídliště se stává Bronx, stěžují si lidé

Častější hlídky strážníků městské policie i umístění bezpečnostní kamery si vyžádala situace na dětském hřišti v ulici J. Lohrera na sídlišti Anenská ve Frýdku-Místku. Obyvatelé okolních domů ji...

Nový světový rekord. Rybáři ve Slezsku chytili sumce dlouhého 292 centimetrů

Pár kilometrů od Karviné, v polském Rybniku, se tamním rybářům podařil ojedinělý kousek. Z Rybnického jezera vytáhli dva muži o víkendovém soutěžním klání sumce o délce 292 centimetrů. Překonali tak...

21. října 2025  9:09

Pustkoveckou halu klub daroval Ostravě, ta ji nyní kompletně opravila

Stavbaři dokončili rekonstrukci sportovní haly u Základní školy Josefa Valčíka v ostravském obvodu Pustkovec, která stála téměř 50 milionů korun. Ty na modernizaci objektu z roku 1979 zajistili...

21. října 2025  8:40

Vlaky ve Studénce si málem vjely do cesty. Událost omezila provoz na koridoru

Ve Studénce na Novojičínsku byl odpoledne přerušen provoz na hlavním železničním koridoru z Ostravy na Prahu a na Brno. Posunovaný vlak a vlak Českých drah si odpoledne ve stanici vzájemně málem...

20. října 2025  17:23,  aktualizováno  19:24

Blíží se dokončení dálnice D48, ŘSD hledá zhotovitele posledního úseku

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) začalo hledat firmu, která postaví chybějící úsek dálnice mezi Novým Jičínem a obcí Rybí. Stavbou dlouhou 3,8 kilometru bude kompletně dokončena D48. Předpokládaná...

20. října 2025  16:19

Města se snaží zkrotit jmelí, stále je na tom nejhůře Moravskoslezský kraj

Už čtvrtá etapa projektu, který má omezit nadměrné šíření jmelí bílého, začala v Ostravě. Arboristé se v právě začínajícím období vegetačního klidu tentokrát soustředí na obvody Michálkovice,...

20. října 2025  13:52

Odstávky nekončí. Hyundai v Nošovicích se příští týden zastaví na tři dny

Automobilka Hyundai v Nošovicích na Frýdecko-Místecku bude mít příští týden další tři celodenní odstávky výroby, letos poněkolikáté. Výroba bude stát v pondělí, ve čtvrtek a v pátek. Mluvčí...

20. října 2025  9:14,  aktualizováno  12:06

Bili a okradli staršího spolužáka. Policie na Bruntálsku obvinila dva studenty

Šikana na jedné ze středních škol na Bruntálsku neměla dlouhého trvání. Když dva studenti jednoho spolužáka nejprve zbili a zanedlouho poté i oloupili, o všem se dozvědělo vedení školy a brzy i...

20. října 2025  9:51

Sparta doma přehrála Kometu, Třinec se osamostatnil na čele. Slaví i Pardubice

Na čele hokejové extraligy se po 16. kole osamostatnil Třinec, který má navíc dva zápasy k dobru. V Liberci zvítězil těsně 1:0 a využil zaváhání Komety v souboji na Spartě (1:4). Výhry se po dvou...

19. října 2025  15:50,  aktualizováno  20:14

Baník - Hradec 0:1, Galásek na lavičce začal porážkou, jediný gól vstřelil Slončík

Premiéra pod koučem Tomášem Galáskem fotbalistům ostravského Baníku příliš nevyšla. Ve 12. kole Chance Ligy doma prohráli 0:1 s Hradcem Králové poté, co v 61. minutě jediným gólem utkání rozhodl Tom...

19. října 2025  12:30,  aktualizováno  15:18

Lesníci na Moravě opravili po povodni koryta potoků, lesní cesty i mostky

Rok po povodních ze září roku 2024 zaměstnanci Lesů ČR obnovují koryta toků i lesní cesty na severní i střední Moravě. Investice tam už přesáhly 170 milionů korun. Lesníci napravovali škody po velké...

19. října 2025  6:11

Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba
Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba

Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba

Karviná - Olomouc 1:1, Jarolím premiéru v lize slaví bodem. Ghali dal první gól

Fotbalisté Karviné poprvé v aktuálním ročníku Chance Ligy remizovali. V domácím zápase 12. kola uhráli s olomouckou Sigmu výsledek 1:1. Za Hanáky, kteří neprorháli počtvrté v řadě, skóroval Ahmad...

18. října 2025  14:38,  aktualizováno  17:32

Baník a Karviná poprvé s novými trenéry. Snad fanoušci pomůžou, těší se Galásek

Fotbalisty MFK Karviná převzal ve středu, ve čtvrtek se do týmu vrátilo šest reprezentantů a už v sobotu v 15.00 Karvinští ve 20. kole první ligy hostí Sigmu Olomouc. Pořádně hektické dny má za sebou...

18. října 2025  12:15

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.