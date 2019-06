Handicapovaný rybář z Třince je mistrem světa, ulovil nejvíc sumců

Radim Kozlovský, který je upoutaný na invalidní vozík, ulovil ve dvou kolech největší počet sumců s nejvyšší hmotností. Ve dvoudenním klání, jež se konalo v Itálii, usilovalo o medaili čtyřicet závodníků z deseti států.

„Ze zlata mám velkou radost. Už mám nějaké bramborové medaile, bronz i stříbro, tato v mé sbírce chyběla,“ konstatoval padesátiletý muž. „U plavané jde o takové jemné rybaření, až uměleckou práci. Ryba nemá ani ponětí, že je na ni přichystaná návnada,“ vysvětluje.

Závodníci nejdříve čtyři dny na místě trénovali. To znamená, že zjišťovali, jaké jsou ve vodě ryby, a podle toho si určili tloušťku vlasců.

„Sumci jsou silní, kolem bylo rákosí a mohlo by se stát, že se utrhnou a zmizí v něm,“ popsal Kozlovský, jenž před koncem závodů o jednoho sumce přišel.

„Stalo se to v poslední minutě. Byl mohutný, bylo málo času, tak jsem silně zatáhl a zlomil prut. V tu chvíli jsem myslel, že jsem o medailovou pozici přišel, že mi ulovené ryby váhově nebudou stačit. A on ten sumec nakonec ani nebyl potřeba,“ zmínil Kozlovský, který soutěží i mezi zdravými rybáři ve druhé lize a jeho přáním je postoupit do první.

„Na závodech se samozřejmě neobejdu bez asistenta. Doma se vypravuji k vodě občas i sám, a třeba v noci, ale potíž je v nedostatku míst, kam mohu s vozíkem dojet. To, že by mi mohla podjet kolečka a já bych se ocitl bezradný ve vodě, si nepřipouštím,“ uvedl rybář, jenž pracuje jako náměstek primátorky Třince.

„Po příjezdu na mě čekala rybami vyzdobená kancelář,“ směje se. Rybářské družstvo z Česka se jako celek v Itálii umístilo na čtvrté příčce.