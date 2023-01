Proč ses vrátila z Česka? lkala. Pod troskami v Dnipru ztratila dceru i vnučku

Muži k němu jeli s lopatami a páčidly, aby spolu s dalšími desítkami dobrovolníků pomohli záchranářům. Odhazovat suť, odklízet trosky.

„Bylo to děsivé. A náročné. A k tomu ten strašný výkřik, když se vypnuly všechny motory a záchranáři volali: „Je někdo naživu?“ Hrůza i naděje, že se třeba někdo ozve. Jedna žena kousek od nás i usedavě plakala a pořád opakovala: „Proč ses vrátila? Proč ses vrátila?“ Později jsem se dozvěděl, že měla pod troskami dceru a vnučku. Po začátku války odešly do Česka. Na podzim se rozhodly vrátit domů. Do Dnipra,“ vypráví Danil.