Nože, teleskopy, pálky. V Karviné se po domluvě porvaly desítky výrostků

K hlášené hromadné rvačce na plácku nad lesoparkem Dubina vyjelo v neděli kolem šesté hodiny večerní několik policejních aut. „Když jsme tam přijeli, tak už nedocházelo k protiprávnímu jednání,“ uvedla policejní mluvčí Soňa Štětínská. Podle svědků události se na místě předtím strhla rvačka několika desítek teenagerů.

Mládež z Ostravy a Karviné se podle informací redakce nepohodla noc předtím na párty a o den později se tak rozhodla vyřídit si na odlehlém místě účty. „Byl jsem poblíž. Když jsem zaslechl první dva výstřely z airsoftové pistole, tak jsem raději utekl,“ popsal jeden ze svědků.

Jeho kamarád pak vylíčil, jak se situace vyhrotila. „Původně se to mělo řešit jen ručně. Pak ale jeden z karvinských kluků vytáhl nůž, no a na to zareagovali Ostraváci a vytáhli baseballové pálky, teleskopy a další zbraně,“ podotkl.

Rváčů mělo být několik desítek, vážnější zranění ale zatím policie hlášeno nemá. To přesto, že podle svědků byl jeden z aktérů bodnut do zad. „Ale sanitku jsem tady neviděl a po bitce se všichni rozprchli,“ vylíčil jeden z oslovených mladíků.

Policisté, kteří svědecké výpovědi pak zajišťovali v různých částech města, nyní skládají fakta. Ve vyšetření případu by jim pomohly i další postřehy veřejnosti.

„V této souvislosti žádáme o svědectví osoby, které se v danou dobu na prostranství u Kauflandu a lesoparku Dubina v Karviné nacházely a disponují jakoukoliv informací k totožnosti osob z početné skupiny a k jejich jednání (potyčka, napadání), nechť kontaktují policisty na tísňové lince 158 nebo na nejbližší policejní služebně. Sdělit lze také jakékoliv informace související s touto událostí,“ dodala Soňa Štětínská.