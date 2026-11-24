„V současnosti připravujeme projekt, jehož cílem je proměnit dlouhodobě nevyužívanou budovu v objekt určený především pro bydlení. Pracujeme s variantou asi 150 startovacích bytů,“ uvedla místopředsedkyně představenstva společnosti Vítkovice Světlana Krettková.
Osmipatrovou budovu postavily v Průmyslové ulici mezi centrálním obvodem a Vítkovicemi někdejší Vítkovické železárny Klementa Gottwalda jako zázemí pro výzkum a řízení jaderné energetiky v roce 1978. V devadesátých letech začalo vítkovické jaderné strojírenství upadat a v důsledku privatizace a restrukturalizace skončil v roce 2003 i provoz takzvaného Pentagonu.
Opuštěný objekt vystřídal několik vlastníků, kteří si s ním nevěděli rady, a v roce 2019 jej zpátky odkoupila akciová společnost Vítkovice. O plánované rekonstrukci majitelé informovali už před pěti lety, přípravy ale zbrzdila zásadní překážka.
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Podle mluvčí společnosti Evy Kijonkové šlo o přísné hygienické normy týkající se proslunění bytů, které mezitím přestaly platit. „Předpisy určovaly, jaké množství slunečního svitu musí dopadnout do jednotlivých bytových jednotek. Nám to vzhledem k orientaci budovy nevycházelo,“ vysvětlovala Kijonková.
Povinnost proslunění bytů, která blokovala mnohé rekonstrukce starších budov, zrušila vyhláška ministerstva pro místní rozvoj v roce 2024. Dnes stačí dostatečný přístup denního světla.
Atomový kryt i výroba pro jaderné elektrárny
Společnost Vítkovice chce bývalé centrum jaderného programu přestavět na menší byty typu 1+kk a 2+kk. „Chceme přitom v maximální možné míře využít stávající konstrukční uspořádání budovy,“ uvedla Krettková.
Zajímavostí objektu jsou jeho rozsáhlé podzemní prostory, včetně protiatomového krytu, který byl chodbou spojený přímo s halou pro výrobu dílů jaderných elektráren v blízkém Závodu 6.
Jedenáctipatrová budova „Pentagonu“ stojí v Průmyslové ulici v Ostravě-Vítkovicích.
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„Uvažujeme o využití podzemních prostor budovy pro volnočasové aktivity,“ prozradila Krettková. Dodala, že projekt je koncipovaný pro mladé lidi, páry, začínající rodiny, seniory nebo jednočlenné domácnosti.
Firma podle Kijonkové počítá s investicí okolo 200 milionů korun a se zahájením přestavby do tří let. „Konkrétní termín bude záviset na dokončení projektové přípravy, povolovacích procesech,“ shrnula mluvčí.