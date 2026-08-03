Oprava Rudné ulice v šestikilometrovém úseku přijde na 155 milionů korun. Dělníci pracují od křížení Nad Porubkou po mimoúrovňový úsek Plzeňská. Při výběru zhotovitele ŘSD nezohledňovalo jen výslednou cenu, ale i čas opravy.
Mluvčí ŘSD Jan Rýdl sdělil, že v Rudné ulici v loňské a letošní stavební sezoně silničáři pracovali na rekonstrukci čtyř mostů, přičemž některé úseky jsou už zprovozněné a u dalších se tak stane v brzké době.
„V tuto chvíli na rekonstrukci navazujeme naprosto zásadní výměnou vozovky téměř na šesti kilometrech. Z pohledu řidičů se v tuto chvíli výrazně zvětší dopravní omezení. Rudná je nejzatíženější silnice první třídy v Moravskoslezském kraji. Podle posledního sčítání dopravy tady za 24 hodin projede více než 40 tisíc vozidel,“ konstatoval mluvčí Rýdl.
Vysoká zátěž se podle něj projevila i na stavu silnice. Vrstvy asfaltu byly před koncem životnosti. „Využíváme toho, že na Rudné teď dobíhají dopravní omezení a k těm omezením teď na nejnutnější krátkou dobu přidáme omezení, které nám umožní ve dvou etapách vyměnit vozovku,“ podotkl Rýdl.
Budeme pracovat ve dvou i třísměnném provozu, na což máme i potřebná povolení od hygieny. Máme tady nasazeny mimořádné kapacity.
Jan Rýdlmluvčí Ředitelství silnic a dálnic
Ve dvou směrech se opravuje čtyřpruhová vozovka. Nejprve se rekonstruuje směr z Vítkovic na Porubu a řidiči po druhé části silnice jezdí obousměrně, po deseti dnech se situace otočí.
Pro opravy byl záměrně vybrán srpen, kdy je v ulici nejmenší provoz. „Budeme pracovat ve dvou i třísměnném provozu, na což máme i potřebná povolení od hygieny. Máme tady nasazeny mimořádné kapacity,“ podotkl Rýdl. Po opravě by nový povrch měl vydržet šestnáct až osmnáct let.
„V sobotu tady bylo nasazeno dvanáct silničních fréz, které dokázaly prakticky za jeden den vyfrézovat 45 tisíc tun materiálu, který následně bude nahrazen asfaltovými vrstvami,“ uvedl stavbyvedoucí Jan Vavřík.
Hlučné práce se stavbaři snaží dělat ve dvousměnném provozu a od 22:00 do 05:00 hodin využívají čas pro méně hlučné práce, třeba k aplikaci spojovacího postřiku. Na stavbě pracuje v průměru okolo stovky lidí. Během opravy bude i v renovovaných místech umožněn průjezd autobusům městské hromadné dopravy a záchranářům.
Tím však práce silničářů v Ostravě zdaleka nekončí. Na současné opravy na Rudné naváže na Plzeňské ulici oprava mostu nad Rudnou. Dokončení ŘSD předpokládá v červnu 2027.
Opravy hlavně mezi Ostravou a Havířovem
V únoru příštího roku začne oprava mostů na křížení ulic Rudná a Fryštátská. „Práce potrvají osmnáct měsíců,“ podotkl mluvčí ŘSD.
Následovat má renovace asfaltového povrchu Rudné ulice od Frýdecké ulice po Šenovskou, a to včetně natažení lanových svodidel. „Začátek se plánuje na rok 2027 nebo 2028, to podle toho, jak se podaří sladit s uzavírkou předchozí opravy na Rudné,“ přiblížil Rýdl.
A hodně očekávanou investicí je pak stavba takzvané Prodloužené Místecké, tedy zastřešení silnice I/56 v centru Ostravy se zbouráním haly Tatran. „Zahájení plánujeme na konec roku 2027 nebo následující rok, a to podle postupu projektů a výběrového řízení,“ sdělil dále Jan Rýdl.
Na dotaz iDNES.cz, jestli ŘSD koordinuje práce například s ostravským magistrátem, protože mnohým motoristům se zdají postupy prací spíš nahodilé, Rýdl řekl, že se tak děje s městem i krajem.
„Kdyby tomu tak nebylo, tak by doprava v Ostravě na některých místech zcela zkolabovala, což se neděje. Jistě, vznikají kolony, ale tyto opravy prostě musíme udělat,“ konstatoval Rýdl.
ŘSD chce v Ostravě za dvacet dnů vyměnit asfaltový povech na Rudné ulici v úseku od Plzeňské ulice ke křížení Nad Porubkou.
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