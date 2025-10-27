Dopravní kalvárie v Ostravě v další fázi. ŘSD začíná bourat druhé poloviny mostů

Darek Štalmach
  17:46
Zhruba v polovině je oprava mostů na velmi frekventované Rudné ulici v Ostravě, která dlouhodobě blokuje dopravu ve značné části města. Stavebníci firem najatých Ředitelstvím silnic a dálnic (ŘSD) k výměně těchto mostů už převedli dopravu na ty nově postavené a zahájili bourání dalších polí v opačném směru.

„V současnosti pokračuje demolice severní části mostu nad Polaneckou ulicí. Bourací práce by měly trvat zhruba do konce tohoto týdne, maximálně do začátku příštího. Následně začneme s přípravnými pracemi na založení a výstavbě nové konstrukce,“ přiblížil hlavní důvod zahájení bourání starých částí opravovaných mostů mostní technik ŘSD Pavel Stanovský.

Podle něj postupují práce obdobně také na dalším mostě, který vede přes Místeckou ulici. „Tam jsme minulý týden převedli provoz na nově dokončenou polovinu. Od pondělka tam probíhají přípravné práce k demolici druhé poloviny,“ doplnil.

Dalším opravovaným objektem na Rudné je přemostění železniční tratě v Kunčicích. „Na tomto mostě bychom měli mít první polovinu hotovou do konce letošního roku. Poté začne demolice druhé poloviny,“ řekl Pavel Stanovský s tím, že právě oprava mostu nad železniční tratí zatím přináší nejvíce nečekaných problémů.

Zdržení v řádu týdnů

Podle něj se celkově opravy mírně zpozdily, avšak jen v řádu týdnů.
„U každého z mostů došlo k drobnému zdržení, většinou kvůli technickým odlišnostem původních konstrukcí. Staré mosty měly jinou nosnou technologii, nyní používáme prefabrikované nosníky, které se vyrábějí mimo stavbu a následně se jen osazují. Je to rychlejší postup, ale vyžaduje přesnější přípravu,“ vysvětlil mostní technik.

Demolice části mostu na Rudné ulici v Ostravě. (27. října 2025)
Demolice části mostu na Rudné ulici v Ostravě. (27. října 2025)
Demolice části mostu na Rudné ulici v Ostravě. (27. října 2025)
Demolice mostu na Rudné ulici v Ostravě. (27. října 2025)
4 fotografie

Práce budou pokračovat i přes zimu. „Zakládání mostů je možné provádět i v zimě, nejsou k tomu potřeba tak přísné klimatické podmínky jako u betonáží,“ uvedl Pavel Stanovský.

ŘSD počítá s tím, že do května až června příštího roku budou mosty přes Polaneckou a Místeckou zprovozněny v plném profilu. Poslední most nad železniční tratí má být hotov zhruba v září 2026.

Oprava Frýdlantských mostů se blíží konci

Do té doby zůstane doprava na Rudné omezena na jeden jízdní pruh v každém směru, který se bude podle postupu prací postupně překlápět.

Opravy mostů na Rudné patří k nejrozsáhlejším dopravním stavbám v Ostravě za poslední roky. Současně se pracuje i v centru města, kde pokračuje rekonstrukce Frýdlantských mostů a přestavba dopravního uzlu na náměstí Republiky.

Podle Dopravního podniku Ostrava se při pracích objevily neočekávané závady ve stavebně-technickém stavu mostní konstrukce, které vyžádaly změnu harmonogramu. Tramvajová výluka potrvá až do 16. prosince 2025, tramvaje se na trať vrátí 17. prosince.

Modernizace uzlu by měla přinést zjednodušení přestupů, zlepšení přístupu k nástupištím a celkové zpřehlednění prostoru. Přístup umožní výtahy a pohyblivé chodníky, dosavadní tři nástupiště nahradí dvě širší. Automobily by měly po mostech začít jezdit znovu na začátku roku 2026.

Dopravu v Ostravě výrazně omezuje série oprav velmi frekventovaných mostů, a to jak na Rudné ulici (červené značky), tak takzvaných Frýdlantských mostů (modrá značka).

Dopravu v Ostravě výrazně omezuje série oprav velmi frekventovaných mostů, a to jak na Rudné ulici (červené značky), tak takzvaných Frýdlantských mostů (modrá značka).

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Dopravní kalvárie v Ostravě v další fázi. ŘSD začíná bourat druhé poloviny mostů

