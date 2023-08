ŘSD naplánovala obchvat Vrchů na Novojičínsku, místní se bojí o vodu i půdu

„Krajský úřad Moravskoslezského kraje vydal minulý týden závěr zjišťovacího řízení EIA, podle něhož bude záměr dále posuzován dle platného zákona,“ popsal aktuální stav Miroslav Mazal z týmu komunikace ŘSD.

Na plánovaném postupu by to nemělo nic měnit. „Předpokládané zahájení dvouleté stavby vychází na rok 2027. Projekt za odhadovaných 830 milionů Kč bez DPH počítá rovněž se třemi mosty a ekoduktem pro bezpečný přechod zvěře,“ konstatoval už dříve zástupce ŘSD.

Část obyvatel Vrchů se ale k případné stavbě nestaví příliš vstřícně. Navrhovaná trasa podle nich oddělí obec od části pozemků, výhrady mají i z ekologického pohledu.

„Pro obec to znamená velkou změnu, případná stavba by znamenala velký zábor orné půdy, jejíž jeden centimetr vzniká dlouhé roky,“ komentovala plán starostka Vrchů Jiřina Pešlová. „Na jedné straně se tady snažíme o ekologické zemědělství, bojujeme s erozí půdy, na druhé straně ji takto ničíme.“

Lidi zajímá, co bude s vodou

Vypracování studie EIA požadovaly ve zjišťovacím řízení hlavně Krajský úřad v Ostravě a Česká inspekce životního prostředí.

Krajský úřad zajímá například, jak bude nakládáno se zeminou vytěženou při stavebních pracích, jíž má být 400 tisíc metrů krychlových, nebo co se bude dít s materiálem z nutných demolic. Česká inspekce životního prostředí pak požaduje posuzovat záměr v celém rozsahu zákona o posuzování vlivu stavby na životní prostředí.

Obyvatelé Vrchů se zatím s přípravami stavby setkali jen zběžně. „Jednali jsme už se zpracovatelem studie, zřejmě nejvíce se řešily obavy o to, co bude se spodními vodami,“ vysvětlila starostka Vrchů. „Polovina obce je závislá na svých vlastních zdrojích, na studních. A každého zajímá, co se stane s vodou, když v okolí začnou takové velké výkopové práce.“

O tom, jak obyvatelé Vrchů plánovanou stavbu přijímají, Jiřina Pešlová zatím hovořit nechce. „Ještě jsme o tom na zastupitelstvu nemluvili, takže nemohu hovořit za celou obec, za mne to ale je docela rozporuplná stavba. V místě navrhované trasy je nejkvalitnější půda v okolí, takové je málo. Budeme mít silnici, ale budeme muset kvůli ní dovážet brambory? To mi nedává logiku,“ přednesla část svých výhrad starostka obce. „Na druhou stranu je pravda, že ta silnice probíhající naší obcí je skutečně úzká, lidem, kteří v jejím okolí žijí, by se ulevilo.“