„Začne oprava D1 u Ostravy. Po třinácti letech soudů bude opravená zvlněná D1 mezi ostravskou Rudnou ulicí a Hrušovem. Skončí tak možná největší stavební ostuda na našich dálnicích. A všechno to zaplatí zhotovitel,“ uvedl šéf Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Radek Mátl ve firemním podcastu.
Kdy přesně rekonstrukce začne a jaká přinese omezení pro řidiče, zatím neuvedl.
Loni v září ŘSD oznámilo, že úsek D1 v Ostravě, kde léta platí kvůli vlnám a boulím omezení rychlosti, musí na své náklady opravit zhotovitel, tedy firmy Eurovia CZ a PKP Cargo International. Rozhodl o tom rozhodčí soud při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR. Poté začalo ŘSD jednat s firmami o technickém řešení a harmonogramu rekonstrukce.
Mátla podle jeho slov velmi mrzí, že soudní spory táhnoucí se řadu let poškozovaly řidiče. „Máme radost, že to skončí a že dálnice bude opravená,“ uvedl.
Náročná a komplikovaná
Oprava má být podle něj velmi důkladná, aby se do budoucna zabránilo opětovnému zvlnění dálnice, bude proto náročná a komplikovaná. Rekonstrukce je rozdělena do dvou etap, v té letošní trvající do podzimu se budou opravovat mosty nebo kanalizace, dokončení se předpokládá během jara příštího roku.
Veškeré tyto práce zaplatí na základě rozhodnutí rozhodčího soudu zhotovitel, Ředitelství silnic a dálnic na to nebude vynakládat ani korunu, dodal Mátl.
Problémy se na dálnici v Ostravě objevily hned po jejím dokončení před bezmála dvaceti lety, a tak tam jízdu prakticky od počátku provázejí omezení. Jen půl roku poté, co se tam v prosinci 2007 začalo jezdit, se dálnice začala vlnit.
Potíže se týkaly zhruba osmnácti kilometrů dálnice od mimoúrovňové křižovatky s Rudnou ulicí až po Bohumín. Byla tam omezena rychlost a musely se dělat i průběžné opravy.
Podle ŘSD byly vady důsledkem použití nevhodných násypových materiálů. Eurovia od počátku uváděla, že na stavbu použila pouze materiál, který si ŘSD objednalo.
Několik částí dálnice rovněž na základě rozhodnutí soudu opravil zhotovitel stavby už dříve. Další úsek se opravoval, když se obě strany sporu dohodly mimosoudně. Nadcházející oprava posledního zvlněného úseku v Ostravě bude podle ŘSD nejkomplikovanější.
14. června 2018