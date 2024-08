Opravy až do jara zkomplikují průjezd mezi Karvinou a Chotěbuzí

„Místy se tam vyskytují diagnostikou potvrzené výtluky, vysprávky, dutiny, trhliny a místní poklesy. Vše bude odstraněno,“ konstatoval Miroslav Mazal z Ředitelství silnic a dálnic. Dodal, že dělníci se zaměří nejen na plochu vozovky, ale také na autobusové zálivy, mosty, propustky a šachty.

V době oprav bude zprovozněna vždy jen polovina vozovky, přičemž doprava se bude řídit semafory, případně regulovčíky. V úseku lze očekávat kolony, a to zejména v době dopravních špiček, tedy okolo osmé a patnácté hodiny. „V případě možností stavby bez ohrožení bezpečnosti bude zvolen obousměrný provoz,“ přislíbil Mazal. Podle sčítání dopravy z roku 2020 úsekem denně projelo více než deset tisíc vozidel.

Mezi Chotěbuzí a karvinskou částí Louky se bude opravovat frekventovaná silnice.

Silnice vedoucí podél řeky Olše sice přímo do souvislé zástavby obce Chotěbuz nezasahuje, ale podle starosty Davida Haroka obyvatele rekonstrukce postihne výrazně.

„Občané mají problém se při výjezdu z obce zařadit do jediného volného pruhu a v opačném směru si kolonu stejně musejí vystát, aby pak mohli odbočit,“ řekl starosta. Zmínil sice, že místní se snaží využívat i menších místních silnic umožňujících objetí tohoto úseku, leč ne vždy je to možné. „Podle prvních reakcí to občané zvládají. Jak se říká, musíme to nějak přetrpět, protože stav silnice opravdu nebyl dobrý,“ řekl chotěbuzský starosta.

Podle informací zaměstnanců Ředitelství silnic a dálnic se úsek má opravovat 225 dnů, tedy do začátku dubna. Omezení dopravy by však mělo trvat kratší dobu. „Vzhledem k nepředvídatelné zimní části harmonogramu může být dubnový konec opravy přizpůsoben povětrnostním podmínkám v průběhu akce,“ upozornil Miroslav Mazal na možné komplikace a prodloužení stavby.

Stavební společnosti Eurovia CZ a Porr mají silnici opravit za necelých 62 milionů korun.