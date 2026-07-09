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Frekventovaná beskydská silnice se začala opravovat. Auta pojedou kyvadlově

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  5:52

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Silnice I/56 se v úseku od obce Ostravice po přehradu Šance začala opravovat. Čekají se dopravní komplikace. (5. července 2026) | foto: Ředitelství silnic a dálnic

S nepříjemným zdržením musejí počítat řidiči mířící do Beskyd po silnici I/56 přes Ostravici směrem na Bílou a slovenskou hranici. Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) tam začalo opravovat silnici v úseku mezi Ostravicí a vodní nádrží Šance.

Práce se dotknou zhruba 3,5 kilometru dlouhé části frekventované silnice. Podle ŘSD jsou dokončeny všechny potřebné přípravy a rekonstrukce má trvat necelý měsíc.

Silnice I/56 se v úseku od obce Ostravice po přehradu Šance začala opravovat. Čekají se dopravní komplikace. (5. července 2026)

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Po celou dobu bude v místě platit částečná uzavírka. „Řidiči projedou stavbou kyvadlově jedním jízdním pruhem pro oba směry. Silniční úřad už zhotoviteli schválil zúžení vozovky i kyvadlový režim dopravy,“ konstatoval mluvčí ŘSD Miroslav

Zakázku získala společnost Skanska. Do tendru se podle ŘSD přihlásilo osm dodavatelů, vítěz nabídl nejvýhodnější cenu a zároveň nejkratší termín uvedení stavby do provozu. Cena opravy je přibližně 25,9 milionu korun.

„Nutnost rekonstrukce potvrdil nezávislý diagnostický průzkum, který konkrétně popsal vady na vozovce, jako jsou trhliny, výtluky, hrboly i staré vysprávky. Odklad našeho zásahu by zvyšoval pozdější nároky na cenu i čas prací,“ doplnil Miroslav Mazal důvody opravy.

Silnice I/56 je hlavním tahem do centrální části Beskyd, na Bílou a dál ke slovenské hranici. Omezení proto může zejména v turisticky silných dnech znamenat velká zdržení.

Horská silnice I/56 se opraví od obce Ostravice až po přehradu Šance.

Horská silnice I/56 se opraví od obce Ostravice až po přehradu Šance.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

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