Frekventovaná beskydská silnice se začala opravovat. Auta pojedou kyvadlově

Práce se dotknou zhruba 3,5 kilometru dlouhé části frekventované silnice. Podle ŘSD jsou dokončeny všechny potřebné přípravy a rekonstrukce má trvat necelý měsíc.
Po celou dobu bude v místě platit částečná uzavírka. „Řidiči projedou stavbou kyvadlově jedním jízdním pruhem pro oba směry. Silniční úřad už zhotoviteli schválil zúžení vozovky i kyvadlový režim dopravy,“ konstatoval mluvčí ŘSD Miroslav
Zakázku získala společnost Skanska. Do tendru se podle ŘSD přihlásilo osm dodavatelů, vítěz nabídl nejvýhodnější cenu a zároveň nejkratší termín uvedení stavby do provozu. Cena opravy je přibližně 25,9 milionu korun.
„Nutnost rekonstrukce potvrdil nezávislý diagnostický průzkum, který konkrétně popsal vady na vozovce, jako jsou trhliny, výtluky, hrboly i staré vysprávky. Odklad našeho zásahu by zvyšoval pozdější nároky na cenu i čas prací,“ doplnil Miroslav Mazal důvody opravy.
Silnice I/56 je hlavním tahem do centrální části Beskyd, na Bílou a dál ke slovenské hranici. Omezení proto může zejména v turisticky silných dnech znamenat velká zdržení.
Horská silnice I/56 se opraví od obce Ostravice až po přehradu Šance.
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