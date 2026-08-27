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Obchvat obce na pomezí Novojičínska a Opavska získal EIA, k trase jsou výhrady

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  6:16

Ředitelství silnic a dálnic připravuje obchvat obce Vrchy na pomezí Opavska a Novojičínska. Současná silnice I/57 už nevyhovuje. | foto: Ředitelství silnic a dálnic

Jedna z nejkrásnějších silnic v Moravskoslezském kraji, jenže frekventovaná I/57 vede přes obec Vrchy, navíc v zimě bývá často neprůjezdná. Nyní pro úsek mezi Fulnekem a Vrchy na pomezí Novojičínska a Opavska získalo Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) důležité povolení. Nová silnice tak uvolní současnou komunikaci například i cyklistům.

Obchvat Vrchů má začínat jen kousek za Fulnekem a na současnou silnici se napojit až za Vrchy, a to u osady Jančí.

ŘSD nyní pro 6,5 kilometru dlouhou stavbu získalo souhlasné stanovisko EIA (posouzení dopadů stavby na životní prostředí, pozn. red.).

„Překonali jsme jeden z nejdůležitějších milníků příprav stavby obchvatu obce Vrchy. Máme kladné stanovisko EIA, které nám umožňuje pokračovat v přípravných procesech,“ potvrdil mluvčí ŘSD pro Moravskoslezský kraj Miroslav Mazal.

Obchvat by přivítala i část obyvatel obce. Podle starostky Vrchů Jiřiny Pešlové je současná silnice místy příliš úzká a problematická je doprava například u zastávek či při výjezdech z bočních ulic.

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„Ta doprava je u nás opravdu šílená, komunikace podle mě v některých místech neodpovídá silnici první třídy,“ uvedla starostka Vrchů.

K navržené trase má však výhrady. Vadí jí zejména zábor úrodné půdy a také blízkost obecních zdrojů pitné vody.

„Obchvat jako takový obec podle mě potřebuje, protože ti, co u silnice bydlí, jsou opravdu chudáci. Na druhou stranu mi varianta jeho umístění moc nesedí,“ shrnula.

Nová silnice povede západně od Vrchů. Počítá se na ní se třemi mosty, estakádou přes Stříbrný potok i ekoduktem. ŘSD nyní předpokládá zahájení stavby v roce 2032, náklady odhaduje na zhruba 830 milionů korun bez DPH.

Silnice I/57 přes obec Vrchy tvoří důležitou spojnici mezi Novojičínskem a Opavskem.

Silnice I/57 přes obec Vrchy tvoří důležitou spojnici mezi Novojičínskem a Opavskem.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

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