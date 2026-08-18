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Mozek silniční sítě v Česku se stěhoval. Můžou za to předloňské povodně

Darek Štalmach
  16:13
Raději pryč. Svůj dispečink Národního dopravního informačního centra (NDIC), který sleduje provoz na nejdůležitějších silnicích v České republice, Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) pro jistotu přestěhovalo. O pár set metrů dál a hlavně výše. Reagovalo tak na povodeň ze září roku 2024, která zasáhla tehdejší sídlo dispečinku v areálu ostravského Střediska správy a údržby dálnice.

„Měli jsme poměrně zásadní problémy s fungováním centra v průběhu samotných povodní i následně po nich. Nemůžeme připustit situaci, že by Národní dopravní informační centrum kvůli nějaké přírodní katastrofě nebylo funkční,“ vysvětlil důvody stěhování generální ředitel ŘSD Radek Mátl.

NDIC je v podstatě informačním mozkem silniční dopravy v republice. Nepřetržitě sbírá údaje od policie, hasičů, záchranářů, silničních správních úřadů i jednotlivých správců komunikací. Využívá také kamerové a meteorologické systémy či automatickou detekci kolon.

Ostravský dispečink Národního dopravního informačního centra, které sleduje provoz na nejdůležitějších silnicích v Česku, se pro jistotu přestěhoval.
Ostravský dispečink Národního dopravního informačního centra, které sleduje provoz na nejdůležitějších silnicích v Česku, se pro jistotu přestěhoval.
Ostravský dispečink Národního dopravního informačního centra, které sleduje provoz na nejdůležitějších silnicích v Česku, se pro jistotu přestěhoval.
Ostravský dispečink Národního dopravního informačního centra, které sleduje provoz na nejdůležitějších silnicích v Česku, se pro jistotu přestěhoval.
5 fotografií

Získané informace následně předává řidičům prostřednictvím informačních tabulí na silnicích, webu Dopravniinfo.cz, rádií, navigací a dalších informačních systémů. Provoz centra zajišťuje 21 operátorů a dalších 12 pracovníků call centra, a to nepřetržitě 24 hodin denně sedm dní v týdnu.

Jen v roce 2025 centrum evidovalo 739 692 unikátních dopravních událostí. Nejvíce jich přibylo v říjnu, přes 76 tisíc, zatímco nejslabší byl únor s necelými 35 tisíci. V průměru tak jde o více než dva tisíce událostí denně.

Povodně v roce 2024 urychlily změnu, která by podle vedení ŘSD dříve či později stejně musela nastat. Původní pracoviště fungovalo více než dvě desetiletí a jeho technické vybavení už zastarávalo. Nové prostory na Hornopolní ulici jsou větší, mají rozsáhlejší zobrazovací techniku a kompletně nové elektronické a síťové vybavení.

„Na SSÚD Ostrava to fungovalo 21 let, takže i samotné vybavení, elektronika a propojení už byly zastaralé. Došlo i k modernizaci prostor a veškerého napojení na síť,“ vysvětlil další důvod změny Mátl.

Řidiče nejčastěji zajímá průjezdnost D1

Stěhování se odehrálo letos na jaře prakticky bez přerušení provozu. Rekonstrukce nového pracoviště podle Mátla vyšla na jednotky milionů korun. Součástí centra není jen sál pro sledování silničního provozu. V sousední místnosti fungují také operátorky bezplatné telefonní linky 800 280 281, na kterou se podle mluvčího ŘSD Jana Rýdla obrací ročně kolem 65 tisíc řidičů. Ti se nejčastěji ptají na kolony, uzavírky a průjezdnost své trasy, případně žádají o pomoc při poruše auta nebo když jim dojde palivo.

„Často volají třeba i když sněží,“ doplnila informace o zájmu jedna z operátorek. A třeba při povodních v září 2024 podle pracovnic centra počet telefonátů vystoupal až ke zhruba šesti stovkám denně. „Nejčastější dotaz je ale jasný. Jak vypadá D1 mezi Brnem a Prahou,“ shrnul Rýdl.

Řidičům mezi Ostravou a Příborem má ulevit nová dálniční propojka

Jak významná je role centra právě pro navigace, ukázaly podle Mátla právě už zmiňované povodně v roce 2024. Kvůli nutnosti přepnout na záložní pracoviště tehdy došlo přibližně na 24 hodin k výpadku systému a údaje v navigacích nebyly po určitou dobu přesné.

Z Ostravy se navíc ovládají i některé prvky přímo na dálnicích. Patří mezi ně například úsek zvýšené rychlosti 150 kilometrů v hodině na D3. Pokud se zhorší počasí nebo se stane nehoda, mohou operátoři rychlost snížit zpět na 130, případně na 100 kilometrů v hodině.

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