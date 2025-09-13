Samovolně rozjetá vlečka traktoru zranila dva muže. Na místo letěl vrtulník

„Jedenadvacetiletý muž měl po nehodě vážné poranění dolní končetiny. Záchranáři mladíkovi zajistili žilní vstup a podali mimo jiné léky tlumící bolest. Poté na končetinu nasadili takzvanou trakční dlahu. S aplikovanou infuzní a kyslíkovou terapií byl muž letecky transportován na urgentní příjem do Fakultní nemocnice v Ostravě,“ uvedl mluvčí záchranářů Lukáš Humpl.
Druhým zraněným byl sedmašedesátiletý muž, který utrpěl poranění hrudníku. Po ošetření a zaléčení bolesti byl pozemní cestou přepraven na urgentní příjem do nemocnice ve Frýdku-Místku.
„Oba pacienti byli v době předání do zdravotnického zařízení ve stabilizovaném stavu,“ dodal Humpl.
