Začínal v ulicích rodného Krnova, pod různými organizacemi působil v Bruntále, Ostravě i ve Frýdku-Místku. Aktuálně pracuje ve společnosti Renarkon a patří do terénního programu Beskydy, který zahrnuje Třinec, Český Těšín, Jablunkov a Frýdlant nad Ostravicí.

Je přesvědčený, že nefunguje represe ani zastrašování. A nesouhlasí s názorem, že feťáci si za svou závislost můžou sami.

Jak se to stalo, že jste se začal zajímat o drogově závislé?

To, že část lidí potřebuje k životu drogy, jsem si poprvé uvědomil na vojně v Litoměřicích na začátku devadesátých let. Někteří „spolubojovníci“ se vyrovnávali s pobytem v armádě tak, že kouřili marihuanu, čichali lepidla a rozpouštědla, další si chodili na psinec pro psí léky a zapíjeli to alkoholem. Začal jsem se o to zajímat, a když tehdejší okresní úřad v Bruntále vyhlásil výběrové řízení na protidrogového terénního pracovníka pro Krnovsko, přihlásil jsem se.