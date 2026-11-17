Bateriová úložiště jsou dnes obrovským hitem. To už ale podle vás nemusí být úplně pravda.
Myslím si, že určitě stále je, zejména v médiích, a investoři po bateriových úložištích pořád prahnou. Nicméně za všechno hovoří čísla. Podobné to bylo s dieselovými agregáty. Když jsme byli mezi prvními, návratnost byla velmi efektivní, ale během jediného roku se situace otočila a ceny začaly výrazně klesat, protože se trh těmito zdroji nasytil.
A u baterií čekáte totéž?
Bateriová úložiště mají výhodu, že umějí více funkcí. Nejen služby výkonové rovnováhy, ale mohou také obchodovat na denním trhu. Z pohledu byznysového rizika je proto investice do baterií bezpečnější. Ale ani to není nekonečné.
Myslím si, že dnes už v silničářství není moc prostoru pro malé firmy o třech nebo čtyřech lidech, jako kdysi začínal táta.