Bývalý vedoucí Katedry ochrany životního prostředí VŠB - TU Ostrava se navíc ještě do Ruska vrátil na začátku května.

Co jste dělal v Rusku?

Byl jsem tam vyslán coby vedoucí vědecký pracovník do Spojeného ústavu jaderných výzkumů v Dubně. Zabýval jsem se tam tím co tady, tedy výzkumem ochrany ovzduší.