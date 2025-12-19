Jsme otloukánci. Při manipulaci se zbraní se stane, že dojde k neštěstí, líčí myslivec

Předseda mysliveckého spolku Baška na Frýdecko-Místecku Zdeněk Ferenc se myslivosti věnuje pětadvacet let. (14. prosince 2025) | foto: Jan Smekal

Zdeněk Ferenc už letos ulovil dvanáct divočáků. Předseda mysliveckého spolku Baška na Frýdecko-Místecku vzpomíná, že když před 25 lety jako myslivec začínal, bylo zastřelené divoké prase rarita svádějící k tahanici o kance z filmu Slavnosti sněženek.

„Dnes mluvíme o invazi černé zvěře, ale nemůžou za to jen myslivci,“ říká jednašedesátiletý myslivec. Od letošního jara tam s kolegy zastřelili dohromady třicet divokých prasat. V honitbě Černá v beskydských Starých Hamrech, kde také působí jako hospodář, ulovili více než čtyřicet divočáků.

Kdy jste střelil prvního divočáka?
Na to si přesně nevzpomenu, ale pamatuji si, jaký rozruch způsobil kolega z Bašky, když před čtvrt stoletím ulovil asi stodvacetikilového kňoura. Lidé z celého okresu se jezdili dívat, jak vypadá divočák. Byla to velká sláva. Teď ulovíme každý týden jeden kus nebo i více a nestačí to.

V Beskydech je všechno. Jednou jsem se málem střetl s medvědicí s mládětem. Byla ode mě asi sto dvacet metrů. V první chvíli jsem si myslel, že je to kůň. Ucítila mě dříve, než jsem ji objevil já. Když si na to vzpomenu, naskočí mi husí kůže.

