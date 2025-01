Co napršelo loni při povodních, není strop. Musíme s tím počítat, varuje meteorolog

Český hydrometeorologický ústav vydal v závěru roku zprávu o aspektech zářijových katastrofálních záplav. Komplexní vyhodnocení mimořádné situace, ze kterého bude vycházet i vláda při posouzení protipovodňových opatření a nastavení lepší ochrany před velkou vodou, ještě není hotové. Už teď je jisté, že zásadní vliv na zvládnutí extrémních dešťů měla včasná předpověď. Podílel se na ní i meteorolog Roman Volný, který pracuje na předpovědním pracovišti v Ostravě.

Jaký je největší potvrzený rekord této povodně?

V sobotu 14. září 2024 byl na stanici na Švýcárně v Loučné nad Desnou v Jeseníkách překročen denní srážkový rekord z 19. století. Naměřili jsme 385,6 milimetru srážek za den. A v Jizerských horách bylo v roce 1897 naměřeno 345,1 milimetru. V historii měření srážek v Česku tedy padl na Švýcárně absolutní český rekord.

Dalo by se toto množství srážek srovnat se světem?

Za období loňské povodně, která trvala od 11. do 16. září, napršelo konkrétně v Loučné nad Desnou 704,2 milimetru vody. U nás je to obrovský extrém, ale například při podzimních záplavách ve španělské Valencii spadlo podobné množství srážek za jediný den. Takže to je ještě úplně jiný rozměr povodně.