Odliv lidí se nám daří tlumit, říká krajský lídr hnutí ANO Vondrák

„Bylo by to dobré, protože čtyři roky jsou hrozně krátká doba. Chvíli trvá, než se na krajském úřadu zorientujete, než kormidlem tak velkého úřadu otočíte a nastavíte své plány a vize. Také proto jsme v koalici s KDU-ČSL a ODS sestavili Vizi 2024. Nyní jsme v poločase,“ říká v rozhovoru Ivo Vondrák.



Jenže se traduje, že obhájit vítězství je těžší než ho získat poprvé...

To určitě, ale na druhou stranu máte v předvolební kampani velkou výhodu, že můžete stavět ne na slibech, ale na tom, co se už podařilo udělat.

Samozřejmě, pokud je čím se chlubit. Z čeho jste měl jako hejtman největší radost?

Jsem přesvědčený, že jsme odvedli kvalitní práci. Velkou radost mi dělá změna image kraje. Objevili se zajímaví investoři a současně vznikla řada středních a menších firem, díky čemuž se stávají základním pilířem kraje.

Ivo Vondrák Narodil se 15. dubna 1959 v Ostravě .

. Vystudoval VŠB-TU v Ostravě, kde v roce 1990 spoluzakládal katedru informatiky.

Do roku 2002 tuto katedru vedl a v letech 2003–2010 byl děkanem fakulty elektrotechniky a informatiky. Šest let byl rektorem VŠB-TU.

Od roku 2016 hejtmanem, o rok později se stal poslancem a poté i krajským šéfem hnutí ANO.

A co bylo naopak nejsložitější?

Určitě koronavirové období, které ještě nekončí. Myslím si však, že situaci zvládáme nadprůměrně. Nechci se chvástat, to ať posoudí voliči, ale třeba lidé z chytré karantény se od nás chtějí naučit využívat rezervační systém na odběry. Velmi náročný je letošní rok i osobně. V podstatě od začátku března jedeme téměř na jeden zátah, a když jsem se po prvních šesti dnech volna na začátku srpna vrátil, tak jsem musel ujíždět do Bohumína, kde se stala hrozná tragédie.

V době šíření nákazy mezi horníky jste tvrdil, že jste předtím žádal o jejich plošné testování. Ale nikde v dostupných zdrojích z tehdejší doby jsem nic takového nenašel...

Nechtěl jsem to tehdy ventilovat na veřejnosti, protože třeba na sociálních sítích je emocí už tak dost. Ale řešili jsme to tehdy v rámci krajské bezpečnostní rady, kde jsem plošné testování na Dole ČSA žádal opakovaně. Stejně tak když přijel ministr zdravotnictví. A když bylo krajskou hygienickou stanicí řečeno, že to není třeba, tak jsem se musel obrátit na centrální řídicí tým a ministra, kteří to podpořili. A pak se ukázalo, že žádosti byly oprávněné.

Rok po zvolení hejtmanem jste se stal i poslancem. Pokud uspějete v krajských volbách, tak se chcete příští rok znovu ucházet o poslanecké místo?

Ne, příští rok už kandidovat nechci, už jsem se o tom bavil s panem Faltýnkem. Pokud zůstanu hejtmanem, tak je i otázkou, jestli dokončím současný mandát.

Proč najednou taková změna? Vždyť jste mi kdysi vypočítával výhody souběhu těchto funkcí...

Jistě, z pohledu větších kontaktů s ministry je pro hejtmana poslanecký mandát výhodou, třeba se tak v zákulisí Poslanecké sněmovny podařila vyjednat řada věcí, například ohledně dokončení Prodloužené Rudné. Na druhé straně mě ale třeba zklamalo, že velmi kvalitní zákon o duálním vzdělávání, který jsme předložili, leží na stole už asi tři čtvrtě roku, a nic se neděje. To pak máte pocit beznaděje. Přitom by zákon opravdu pomohl a firmy po něm volají. Navíc současná Sněmovna je plná vzájemné nevraživosti, to mě také odrazuje.

Před čtyřmi roky jste řekl, že za největší prohru předchozího vedení kraje považujete to, že z regionu odcházejí mladí a vzdělaní lidé. Změnilo se něco, když nedávno se kraj poprvé dostal v počtu obyvatel pod 1,2 milionu?

Nějaký odliv přetrvává, ale daří se nám ho tlumit. Už to není jen jednosměrný pohyb, ale obousměrný, i když pořád má negativní bilanci. Přijíždí k nám mnoho lidí do nových firem, začíná to tady být zajímavé pro podnikání, protože se výrazně zlepšil i život okolo. Zvrátit trend vyššího odlivu než přílivu lidí však trvá déle než čtyři roky.

Co nejdůležitějšího hnutí ANO nabízí kraji pro další čtyři roky?

Zásadním bude konec uhelného regionu a jeho proměna. Chceme pokračovat i ve zlepšování životního prostředí, chceme zvládnout změnu energetiky ze spalování uhlí na plynofikace, spalování odpadu, využívání vodíku a dalších technologií. Do zdravotnictví jsme investovali 1,8 miliardy korun, téměř nejvíce ze všech oblastí. U optimalizace v Orlové nám tvrdili, že nejednáme fér, ale nyní tam je nejmodernější technika pro gastroenterologii, otvírají se ambulantní ordinace pro neurologii i biologická léčba.

Kde je pro vás hranice volebního úspěchu hnutí ANO? Minule jste získali 25 procent...

Tak chtěli bychom samozřejmě více, snad ani třicet procent není nereálných. Výsledek pod dvacet procent bych rozhodně považoval za neúspěch, možná i pod pětadvacet procent.

S kým případně půjdete do koalice a s kým nikoliv?

V politice sice platí nikdy neříkej nikdy, ale se současnými partnery máme gentlemanskou dohodu, že budeme pokračovat společně dále, pokud k tomu dostaneme od voličů mandát.

To už nyní odmítáte případného dalšího koaličního partnera? Zřejmě se do zastupitelstva poprvé dostanou Piráti...

Museli bychom se o tom pobavit a shodnout se, zda někoho dalšího přibrat. Nejsem proti tomu, ale opravdu bude záležet na síle mandátů. Proti Pirátům v kraji nic nemám, ti pražští se mi někdy zdají moc ve stylu „pusťte nás na ně“. Ale jasně, jsou to většinou kritičtí mladí lidé a třeba o digitalizaci a životní prostředí by asi měli zájem. Ale základem je současná koalice.

Umíte si představit, že se po volbách stanete náměstkem, ne hejtmanem?

To se obávám, že ne, to by asi nefungovalo. Nutně by to asi časem muselo drhnout.