Kraj není na rychlý útlum těžby připraven, líčí volební lídr KSČM Babka

„Se mnou byl v zastupitelstvu od vzniku krajů v roce 2000 jen můj stranický kolega Karel Kuboš. Ale ten už nekandiduje. Takže opravdu už budu jediný pamětník,“ konstuje s úsměvem Babka.



Přitom před čtyřmi lety jste v předvolebním rozhovoru tvrdil, že jako jednička kandidujete do kraje jistě naposledy...

To je pravda. Ale tehdy jsem měl poměrně výrazné zdravotní problémy, nevěděl jsem, jak to dopadne. Naštěstí dobře. Proto když mě partaj znovu nominovala a krajský výbor schválil, tak jsem to ještě přijal.

Naposledy?

Teď už určitě. Pokud se do zastupitelstva dostanu, za čtyři roky mi bude osmašedesát a to už kandidovat nebudu. Fakt ne.

Josef Babka Narodil se 5. září 1956 v Praze .

. Vyučil se elektromechanikem, poté studoval na Střední průmyslové škole polovodičové elektrotechniky v Rožnově pod Radhoštěm a absolvoval Právnickou fakultu Karlovy univerzity v Praze.

V mládí pracoval jako dělník v ocelárně ŽDB Bohumín.

Od roku 2000 je v krajském zastupitelstvu, v letech 2008 až 2012 byl radním kraje, další čtyři roky 1. náměstkem hejtmana.

Od letoška je v důchodě, současně podniká v oblasti ekonomického poradenství.

Nejsou vaše opakované nominace do čela kandidátky důkazem generační krize komunistů?

To rozhodně ne. Jako druhý je na kandidátce karvinský náměstek primátora Mirek Hajdušík, který má 37 let. Na čtvrté pozici Ivan Strachoň, ten má 47 let. Za ním Petr Havránek – 42 let. A mladých je více.

Faktem je, že z opozice jste v krajském zastupitelstvu byl nejaktivnější. Možná jste měl více podnětů a připomínek než celý zbytek opozice.

To jsem nepočítal, ale myslím, že to je dáno tím, že jsem mezi roky 2008 až 2016 byl součástí krajského vedení, takže mám větší zkušenosti a přehled.

Sdílíte coby pamětník zrodu krajů mínění Václava Klause, Miloše Zemana nebo Petra Pitharta, kteří tvrdí, že nyní považují vznik krajů za velkou chybu?

Naopak. Já jsem obnovení krajů přivítal a přes všechny potíže si stále myslím, že to byl bezesporu dobrý počin. Dokázal bych si sice představit, že kraje dostanou více z rozpočtového určení daní, protože za dvacet let na ně přešla řada povinností, ale v podstatě kraje plní to, s čím se na začátku počítalo.

Jak hodnotíte poslední čtyři roky v kraji pod vedením koalice ANO, ODS a KDU-ČSL?

Jsem rád, že tato koalice pokračovala v celé řadě koncepcí, které jsme předtím společně s ČSSD připravili, například v sociální oblasti nebo v integrovaném záchranném systému. Naopak nespokojeni jsme s tím, co se stalo s nemocnicí v Orlové, a obávám se i o osud bílovecké nemocnice. Jsem sice uklidňován, že se tam nechystá žádné omezení, ale není šprochu... Oceňuji projekty v oblasti takzvaného smart regionu, ale hodně se obávám až překotného vývoje ohledně OKD.

Myslíte rychlý útlum těžby uhlí?

Ano. Babiš ještě nedávno deklaroval, že OKD skončí v roce 2030, a najednou se určil začátek konce už na březen příštího roku. Jsem přesvědčený, že tak brzy to není možné, kraj na tak rychlý útlum těžby uhlí není vůbec připraven.

A co s tím chcete dělat?

Pro kraj to je výzva hlavně v komunikaci s vládou. Přesvědčit ji, že rychlý konec těžby je velmi nebezpečný, až nereálný. Hrozí nám sociální problémy, na konec těžby uhlí není připraven ani průmysl, ani energetika. Poláci mají uhlí tak pro sebe a dovážet uhlí z Austrálie, Ruska nebo Kanady mi přijde složité, zvláště když nemáme sklady. A pokud nebudeme mít vlastní uhlí, obávám se, že nyní levné dovozy by pořádně podražily.

Co KSČM kraji pro další čtyři roky nabízí?

Máme čtyři priority: bezpečnost, zdraví, soběstačnost a solidarita. Míněna je zejména bezpečnost surovinová a dalších zdrojů. Určitě bychom se podívali na krajskou síť nemocnic včetně Orlové. Chceme zdravotní pohotovostní služby v každém okrese, a to včetně lékáren. Také chceme zabránit vytvoření americké vojenské základny na mošnovském letišti.

Nikdo však nepotvrdil, že se americká základna chystá. Není to jen strašák pro vaše voliče?

Je to reakce na vystoupení Alexandra Vondry na kongresu ODS a na hejtmana, že by to podpořil...

Což však hejtman dementoval. Prý to řekl jinak...

Tím si nejsem jistý. Chápu, že by hejtman byl rád, kdyby armáda, ale naše, měla Mošnov jako záložní letiště jako v Pardubicích, že by stát pomohl s rekonstrukcí vzletové a příletové dráhy. S tím souhlasím. Ale pokud by tady někdo chtěl prosazovat cizí základnu, iniciovali bychom krajské referendum.

Co komunisté a stavba vědecké knihovny?

Jestli stát splní svůj slib výrazné pomoci Černé kostce, tak s projektem souhlasím. Jestli však platí slova ministryně financí, že krajské akce stát podpoří maximálně deseti procenty, tak ne. Kraj na knihovnu za dvě miliardy prostě nemá. Přitom všechny vědecké knihovny v zemi zaplatil stát.

Kde leží hranice volebního úspěchu a s kým půjdete případně do koalice?

Před čtyřmi roky nám průzkumy prorokovaly přes devatenáct procent a získali jsme přes jedenáct. Letos nám předvídají šest až sedm procent, tak doufám, že se spletly stejně, jen opačně. Záleží na rozložení sil po volbách. Nejpřirozenějším partnerem však určitě zůstává ČSSD.

Jen společně vám to na většinu v zastupitelstvu už nevyjde...

Třeba hnutí ANO se proti nám sice vymezuje, ale na celostátní úrovni v mnohém spolupracujeme. Opravdu bude nejvíce záležet na povolebním zastoupení.