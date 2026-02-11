Co po těžbě? Budeme energetickou firmou, developery, říká šéf představenstva OKD

Fotogalerie 15

Jan Solich | foto: Alexandr Satinský, MAFRA

Darek Štalmach
  15:00
Před pár dny sledoval, jak z těžební klece vyjíždí poslední vozík s černým uhlím vytěženým na území České republiky, teď už Jan Solich, místopředseda představenstva OKD, připravuje někdejší těžební firmu na další život – ten po těžbě. „Čím dříve útlum dokončíme, tím bude levnější a efektivnější,“ říká.

Těžba černého uhlí na Karvinsku definitivně skončila a těžební společnost OKD plánuje, co bude dál. Kromě útlumu dolu, s nímž se počítá v následujících třech letech, je v plánu těžba plynu i přečerpávací elektrárna. „Naše výnosy za pět let by se měly rekrutovat z toho, co souvisí s našimi v současné době rozjížděnými projekty. Budeme developery, energetickou firmou, půjde o kombinaci těchto zdrojů,“ naznačil Jan Solich.

Jak dlouho jste se připravovali na konec těžby?
O ukončení těžby bylo rozhodnuto s předstihem několika let. Konkrétní datum bylo na začátku nějakým způsobem trochu pohyblivé, ale v zásadě jsme už někdy od roku 2023 věděli, že se konec těžby pohybuje někde na konci roku 2025, případně na začátku roku 2026.

Zásoby, které se mohly vytěžit ekonomicky, jsme vytěžili. Vše ostatní, co tam zůstalo, jsou zásoby, které se nevyplatí těžit.

Co po těžbě? Budeme energetickou firmou, developery, říká šéf představenstva OKD

