Stále máme budoucnost, hornictví není jen uhlí, říká děkanka ostravské fakulty

Děkanka Hornicko - geologické fakulty Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava Jana Staňková. . | foto: Alexandr Satinský, MAFRA

Darek Štalmach
  18:00
Historicky první děkanka Hornicko-geologické fakulty Vysoké škola báňské – Technické univerzity Ostrava (VŠB-TUO) Hana Staňková vede nejstarší součást této vysoké školy už druhé volební období. Věří, že fakulta má – i přes útlum v hornictví a konec těžby uhlí v kraji – stále budoucnost. V rozhovoru popisuje, kde se mohou budoucí horníci uplatnit.

