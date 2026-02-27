Název měnit nebudeme. Je to naše identita, a kdo nectí minulost, nemá budoucnost.
Futuristické zjevení v zasněžených Beskydech, policisté zastavili velomobil
Velké překvapení zažila hlídka cizinecké policie, která na Frýdecko-Místecku narazila na na první pohled velmi futuristické vozidlo. Jak se záhy ukázalo, neobvyklý dopravní prostředek i jeho řidič...
Ozbrojenec zabarikádovaný v bytě je mrtvý, při přestřelce zranil policistu
Na následky střelného zranění zemřel šestapadesátiletý ozbrojený muž, který v úterý odpoledne v centru Havířova ohrožoval své okolí a pak se zabarikádoval v bytě. Nejprve proti němu zakročila...
Dvě rány do hlavy. Agresor z Havířova se zastřelil sám, na zbraň nepotřeboval průkaz
Agresivní šestapadesátiletý muž, který v úterý v Havířově ohrožoval střelnou zbraní lidi ve večerce, poté se zabarikádoval v bytě a při přestřelce zranil policistu, se zabil sám. Střelil se do hlavy...
Sparta otáčela v Liberci, Pardubice opět zvládly reprízu finále. Plzeň slaví v derby
Hokejová extraliga se po olympijské pauze opět naplno rozjela 48. kolem. Sparta zvládla důležitý souboj v Liberci, který po otočce porazila 2:1 po prodloužení. Vedoucí Pardubice si v repríze finále...
Byznys s potraty. Zdravotníci čelí obvinění, že kšeftovali s nelegálními zákroky
Ženského lékaře Marka Rozbroje, který provozuje gynekologické ambulance v Ostravě, Havířově a Bílovci, zadrželi v úterý kriminalisté. A ve čtvrtek odpoledne jej soudce poslal do vazby. Současně s...
Stále máme budoucnost, hornictví není jen uhlí, říká děkanka ostravské fakulty
Historicky první děkanka Hornicko-geologické fakulty Vysoké škola báňské – Technické univerzity Ostrava (VŠB-TUO) Hana Staňková vede nejstarší součást této vysoké školy už druhé volební období. Věří,...
Střelba u rodinného domu v Krnově. Policisté na místě našli mrtvého muže
Ke střelbě v blízkosti jednoho z rodinných domů v Krnově byli v pátek přivoláni policisté. Po příjezdu na místo nalezli muže bez známek života. Vedle něj ležely dvě zbraně. Ke zranění dalších lidí...
Cizinec v Ostravě uklouzl na ledě. Muži mu pomáhali na nohy a přitom ho okradli
Policisté v Ostravě bleskurychle dopadli zloděje, kteří na ulici okradli cizince. Tři nenechavci zneužili okamžiku, kdy muž upadl na ledu a zatímco se mu na oko snažili pomoci, ukradli mu mobilní...
Ubývá fatálních střetů aut s lidmi. Chodci se naučili být vidět, hlásí odborníci
Loni zemřelo v Moravskoslezském kraji při nehodách na silnici osm chodců. Polovina těchto nehod se stala za tmy a jedna za svítání, kdy ještě nebyla plná viditelnost. Ještě v minulém desetiletí...
Mistrovství Evropy v curlingu zamíří na konci října do Ostravy
Mistrovství Evropy v curlingu mužů a žen bude letos hostit Ostrava. Pořadatelství šampionátu, který se uskuteční od 27. října do 1. listopadu v RT Torax Areně, na svém webu potvrdila mezinárodní...
Demolice Slezanky v Opavě. Architekti kritizují nepřipravenost, město výtky odmítá
Komunita architektů napříč republikou vyzvala Opavu ke změně postupu při přeměně historického jádra města. Opavská radnice tam bourá někdejší obchodní centrum Slezanka, nahradit jej má nová zástavba....
V Ostravě léčili už tři lidi se záškrtem. Seniorku neochránilo staré očkování
Hned tři případy záškrtu řešili v posledních měsících lékaři Kliniky infekčního lékařství Fakultní nemocnice Ostrava (FNO). Tato infekční nemoc v Česku téměř vymizela po zavedení povinného očkování v...
Po povodni zůstaly z knihovny jen holé stěny. Rok a půl nato znovu otvírá
Před rokem tam ve dne v noci hučela trojice vysoušečů a vlhkosti bylo tolik, že z nich bylo potřeba vylévat vodu několikrát denně včetně víkendů. Teď se pobočka opavské Knihovny Petra Bezruče v...
Třinecký Hudáček o olympiádě: Dali jsme slovenský národ trošku dohromady
Přechod z olympiády, z jeviště hokejových snů, zpátky do všedního extraligového kolotoče zvládl slovenský reprezentant Libor Hudáček excelentně. Dvěma gólovými přihrávkami vytáhl Třinec ke středeční...
Vědci z ostravské Technické univerzity pomohou lékařům s inovacemi
Zlepšit kvalitu a efektivitu zdravotní péče v Česku má pomoci nová iniciativa Zdravotnictví 4. 0 Challenge, kterou představil na Fakultě elektrotechniky a informatiky VŠB – Technické univerzity...
Roztavený kov vystříkl dělníkům v třineckých slévárnách do obličeje
K vážnému pracovnímu úrazu vyjížděli v úterý záchranáři do areálu Sléváren Třinec. Dva muži se v tamních slévárnách vážně popálili při práci s roztaveným kovem. Oba skončili v péči lékařů...