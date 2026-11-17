Oznámení o požáru zámku, který je v soukromém majetku a veřejně nepřístupný, přijali hasiči ve 02:52. Na místo vyjely tři jednotky – profesionální hasiči z Českého Těšína a Třince a dobrovolní hasiči z třinecké části Guty. Požár se jim podařilo lokalizovat o hodinu později, likvidaci ohlásil velitel zásahu v 04:23.
Požár zcela zasáhl jeden z pokojů a přes stropní konstrukce se rozšířil také do půdního prostoru. Zbytek objektu zamořil kouř, uvedla mluvčí.
V době vzniku požáru se uvnitř nacházela jedna osoba, která budovu opustila ještě před příjezdem hasiči. Kvůli nadýchání zplodin hoření ji záchranáři převzali do péče.
Podle policejní mluvčí Nikoly Bočkové byli nájemníci při příjezdu policistů před domem, evakuace proto nebyla nutná.“Celou událostí se nyní zabývají třinečtí policisté ve spolupráci s hasiči. Příčina požáru nebyla prozatím stanovena a bude předmětem dalšího šetření,“ uvedla Bočková.
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Zámek vznikl v 18. století přestavbou renesanční tvrze. Současnou klasicistní podobu získal počátkem 19. století. Ve druhé polovině 20. století objekt využíval státní statek a bez potřebné údržby chátral. V roce 2009 se po bleskových povodních zřítila jeho střední část a památce hrozila demolice.
Ruinu v dražbě zakoupil soukromý majitel a v následujících letech zámek i přilehlou sýpku kompletně zrekonstruoval.Dnes je objekt v dobrém technickém stavu. Slouží soukromým účelům a veřejnosti se otevírá pouze výjimečně.