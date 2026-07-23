Incident se stal v neděli okolo 21.00 hodin na Ruské ulici ve Vítkovicích. Setkali se tam pětatřicetiletý Rom se třemi muži ve věku 19, 20 a 23 let. Nelíbilo se mu, že jeden z nich, údajně influencer natáčející provokativní videa, natočil nelichotivé video, jehož účastníkem byl údajně i jeho nezletilý syn. Dožadoval se smazání videa a jako argument držel v ruce baseballovou pálku.
Na to trojice zareagovala vytažením teleskopických obušků a jeden z nich do prostoru vystříkl slzný plyn. Další z trojice vše natáčel, zřejmě kvůli pozdějšímu zveřejnění na sociální síti.
Skandovali, aby byl případ vyšetřen spravedlivě, a jak je možné, že když někdo z většiny pobodá Roma a těžce ho zraní, je vyšetřován na svobodě.