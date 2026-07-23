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Nepokoje v Ostravě po konfliktu kvůli videu. Romové skandovali před domem útočníka

Josef Gabzdyl
  16:55
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Momentka z protestu Romů před údajným bydlištěm útočníka na jednoho z ostravské menšiny. (23. července 2023) | foto: Facebook

Protesty stovek Romů v Ostravě vyvolal nedělní incident, při kterém byl podle jejich tvrzení pobodán a těžce zraněn jeden z nich. Dav Romů se proto v úterý shromáždil na Mírovém náměstí v ostravském obvodu Vítkovice a poté před domem údajného viníka v části Zábřeh. Policie případ potvrdila, ale zabývá se jím kvůli výtržnosti a pořezání s lehčím zraněním.

Incident se stal v neděli okolo 21.00 hodin na Ruské ulici ve Vítkovicích. Setkali se tam pětatřicetiletý Rom se třemi muži ve věku 19, 20 a 23 let. Nelíbilo se mu, že jeden z nich, údajně influencer natáčející provokativní videa, natočil nelichotivé video, jehož účastníkem byl údajně i jeho nezletilý syn. Dožadoval se smazání videa a jako argument držel v ruce baseballovou pálku.

Na to trojice zareagovala vytažením teleskopických obušků a jeden z nich do prostoru vystříkl slzný plyn. Další z trojice vše natáčel, zřejmě kvůli pozdějšímu zveřejnění na sociální síti.

Skandovali, aby byl případ vyšetřen spravedlivě, a jak je možné, že když někdo z většiny pobodá Roma a těžce ho zraní, je vyšetřován na svobodě.

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