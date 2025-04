„Mám na stole finální harmonogram, který říká, že bychom měli poslední porub dojet k 31. lednu 2026,“ konstatoval Sikora.

Ani toto datum však nebude znamenat definitivní konec těžební společnosti. „Doufám, že se mi i skupině lidí okolo podaří tady zůstat a být u technické likvidace. Ta bude následně trvat zhruba dva a tři čtvrtě roku, kdy ze zákona máme povinnost uzavřít doly a provést sanační i rekultivační práce na povrchu,“ podotýká Sikora.

Na kolik to vše přijde?

Mělo by nás to stát zhruba 3,3 miliardy korun, což není žádná legrace a bude potřeba tyto peníze smysluplně využít tak, aby to nemusely být ty plné 3,3 miliardy.

Proč tu likvidaci šachty budete dělat vy a ne státní podnik Diamo, který si stát právě pro takové příležitosti drží?

Tak rozhodla vláda.

Vím, že šlo o nařízení vlády. Jde mi o to, proč vláda takto rozhodla...

Protože jsme při schůzce s panem ministrem prokázali, že máme na účtu dostatek financí k tomu, abychom to udělali sami. A jde taky o šetření státního rozpočtu. Díky tomu, že jsme si na to našetřili, nemusíme natahovat ruku ke státu. A právě ty zmíněné 3,3 miliardy korun stát ušetří.