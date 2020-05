Rohlík.cz začal rozvážet i do Ostravy. Rozšíření byznysu urychlila pandemie

Obyvatele Ostravy firma na počátku dubnu vyzvala, aby se u ní registrovali. „Zjišťovali jsme, zda by obyvatelé Ostravy měli zájem o to, aby tam Rohlík.cz nákupy vozil. Ozval se nám dostatek obyvatel pro to, aby bylo smysluplné závozy tam spustit,“ řekla mluvčí e-shopu Zdeňka Svoboda Kuhnová. Během dvou týdnů se podle ní zaregistrovalo téměř 10 tisíc zájemců o nákup.



Firma objednané nákupy vozí do Ostravy ze svého brněnského skladu. „Napadlo nás rozšířit z Brna dovoz potravin i do Ostravy poté, co jsme si nyní v době covidu-19 poradili se zavážením nákupů obyvatelům Uničova a všech 21 obcí v karanténě,“ uvedl ředitel distribučního a logistického centra Rohlík.cz v Brně Michal Pučalík.



Zájem o nákup v e-shopu podle něj hned v prvních dnech, kdy začala platit nařízení omezující pohyb obyvatel, vzrostl o 100 procent. Firma na to reagovala rozšířením brněnských kapacit.

„Dva nové externí sklady, 160 nových pracovníků ve skladu a 35 dalších kurýrů rozvážejících nákupy. Brněnská pobočka internetového obchodu Rohlík.cz po zavedení opatření proti šíření koronaviru vyrostla téměř na dvojnásobek,“ uvedl Pučalík.

Své služby rozšířily v době pandemie i další české online supermarkety. Mall.cz a Alza.cz například kvůli enormnímu zájmu zahrnuly do nabídky trvanlivé potraviny, Košík.cz zaznamenal výjimečný zájem o hotová jídla.