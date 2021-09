Hradec nad Moravicí vystavuje repliky hned čtyř říšských korun Karla IV.

V Hradci nad Moravicí vystavují hned čtyři přesné kopie klenotů, jimiž byl korunován Karel IV. Vidět pohromadě Svatováclavskou, Lombardskou, Římskou a Říšskou neboli Císařskou korunu je ojedinělá příležitost.

„Za jejich originály by lidé museli do Prahy, italské Monzy, německých Cách a do Vídně,“ uvedla JItka Celtová z hradeckého městského úřadu.

Svatováclavskou korunu nechal Karel IV. zhotovit přímo pro svou korunovaci českým králem, která se uskutečnila v roce 1347. Teď je tato nejstarší a nejvýznamnější součást českých korunovačních klenotů uložena v pražském chrámu sv. Víta.

Koruna římských králů vznikla pro jeho korunovaci králem Svaté říše římské v Cáchách v roce 1349 a teď spočívá v katedrále Panny Marie v Cáchách. Říšská neboli Císařská koruna, jíž bývali korunováni vládci Svaté říše římské od poslední třetiny 10. století, je uložena v klenotnici ve vídeňském Hofburgu a lombardská koruna, jeden z nejstarších evropských korunovačních klenotů, v katedrále sv. Jana Křtitele v Monze.

Výstava je však pojatá mnohem šířeji a kromě klenotů návštěvníky seznámí s celým příběhem o vzestupu a pádu panovnického rodu Lucemburků. Lidé uvidí i 3D modely hradu Karlštejn, chrámu svatého Víta a Karlova mostu a virtuálně si prolistují dobovou literaturu.

„Zajímavostí je také vyobrazení 112 erbů z proslulého erbovního sálu německého hradu Lauf, který nechal v roce 1356 postavit Karel IV. Jde výhradně o erby pánů a duchovních z českých zemí a tato znaková galerie je považována za nejvzácnější sbírku české a moravské heraldiky,“ sdělila Zuzana Machurová z hradecké radnice.

Výstava je k vidění v hradeckém kulturním centru Babinec do 17. října, vstup je zdarma.