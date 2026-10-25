Na úřad už jejich držitelé kvůli výměně chodit nemusejí. Řidič se může přihlásit na Portál dopravy například prostřednictvím bankovní identity.
„Žádost o výměnu řidičského průkazu je s bankovní identitou otázkou několika minut. Lidé se přihlásí stejnými přihlašovacími údaji, které používají do internetového bankovnictví, a celou žádost vyřídí online z pohodlí domova,“ konstatoval výkonný ředitel společnosti Bankovní identita Marek Růžička.
Nový průkaz si žadatelé mohou zdarma vyzvednout na úřadu, za poplatek si jej lze nechat poslat také do výdejního boxu nebo na výdejní místo.
Podle údajů společnosti Bankovní identita letos zbývalo v kraji vyměnit na začátku října celkem 25 159 řidičských průkazů. V Ostravě 6 074, ve Frýdku-Místku 2 716, v Opavě 2 111 a v Havířově 1 791. Více než tisíc výměn čeká také řidiče na Karvinsku, Novojičínsku a Třinecku.
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Podle aktuálních údajů ministerstva dopravy má do konce roku v rámci republiky skončit platnost více než 202 tisícům řidičských průkazů. O výměnu kvůli končící platnosti lze požádat bezplatně už 90 dnů předem.
Do budoucna by navíc mohli řidiči průkazy měnit méně často. Ministerstvo dopravy navrhlo prodloužit platnost nově vydávaných dokladů z deseti na patnáct let. „Méně časté výměny dokladů ušetří čas řidičům i práci úřadům,“ komentoval záměr ministr dopravy Ivan Bednárik.
Možnost vyřídit výměnu na dálku se může hodit například obyvatelům Havířova, kde čeká výměna ještě téměř 1 800 řidičů. Tamní magistrát přitom od 23. října do konce roku výrazně omezí provoz některých přepážek.
„Po dobu rekonstrukce budou zaměstnanci z důvodu omezených personálních a prostorových kapacit moci vyřídit pouze omezený počet klientů,“ vysvětlila mluvčí havířovského magistrátu Rosalie Seidl Pokorná. „Z toho důvodu nebudou pravděpodobně schopni mnohé záležitosti vyřídit na počkání,“ dodala.
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