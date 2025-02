Vyjel ze silnice a narazil do stromu. Řidiče desítky minut oživovali marně

17:39

Třiapadesátiletý řidič osobního auta zemřel v sobotu odpoledne po nehodě v Jezdkovicích na Opavsku. Ze zatím nezjištěných příčin přejel do protisměru, poté vyjel ze silnice a narazil do stromu. Řekla to policejní mluvčí Pavla Jiroušková.